20 сентября 2023

В Курганской области скончался мужчина, употребивший напиток «Мистер сидр»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель региона умер от употребления опасного напитка Фото:
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Массовое отравление сидром в регионах России

Житель Шумихи (Курганская область) умер в больнице после употребления алкогольного напитка «Мистер сидр». Экспертиза показала, что причиной смерти стало отравление метанолом, передает telegram-канал Shot.

«Перед смертью житель Шумихи выпил „Мистер сидр“, который купил в магазине недалеко от дома. В больницу его доставили вечером 3 июня в тяжелом состоянии, через сутки он скончался», — указано в мессенджере.

Вначале медики решили, что мужчина умер от тромбоэмболии (закупорки кровеносного сосуда тромбом). Повторная судмедэкспертиза показала — житель региона отравился метанолом. Таким образом в РФ, количество жертв, употребивших опасный напиток, увеличилось до 47 человек, также известно о 61 пострадавшем.

Ранее в области простились со школьницей, умершей из-за отравления «Мистером Сидром». В ее организме обнаружили большую дозу метанола. Она умерла 11 июня. Еще один случай зафиксирован в Шадринске. Пострадавшего местного жителя увезли в реанимацию. Всего по стране было изъято более 66 тысяч литров смертельного сидра.

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Житель Шумихи (Курганская область) умер в больнице после употребления алкогольного напитка «Мистер сидр». Экспертиза показала, что причиной смерти стало отравление метанолом, передает telegram-канал Shot. «Перед смертью житель Шумихи выпил „Мистер сидр“, который купил в магазине недалеко от дома. В больницу его доставили вечером 3 июня в тяжелом состоянии, через сутки он скончался», — указано в мессенджере. Вначале медики решили, что мужчина умер от тромбоэмболии (закупорки кровеносного сосуда тромбом). Повторная судмедэкспертиза показала — житель региона отравился метанолом. Таким образом в РФ, количество жертв, употребивших опасный напиток, увеличилось до 47 человек, также известно о 61 пострадавшем. Ранее в области простились со школьницей, умершей из-за отравления «Мистером Сидром». В ее организме обнаружили большую дозу метанола. Она умерла 11 июня. Еще один случай зафиксирован в Шадринске. Пострадавшего местного жителя увезли в реанимацию. Всего по стране было изъято более 66 тысяч литров смертельного сидра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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