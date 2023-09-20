В Курганской области скончался мужчина, употребивший напиток «Мистер сидр»

21 сентября 2023 в 00:47 Размер текста - 17 +

Житель региона умер от употребления опасного напитка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России Житель Шумихи (Курганская область) умер в больнице после употребления алкогольного напитка «Мистер сидр». Экспертиза показала, что причиной смерти стало отравление метанолом, передает telegram-канал Shot. «Перед смертью житель Шумихи выпил „Мистер сидр“, который купил в магазине недалеко от дома. В больницу его доставили вечером 3 июня в тяжелом состоянии, через сутки он скончался», — указано в мессенджере. Вначале медики решили, что мужчина умер от тромбоэмболии (закупорки кровеносного сосуда тромбом). Повторная судмедэкспертиза показала — житель региона отравился метанолом. Таким образом в РФ, количество жертв, употребивших опасный напиток, увеличилось до 47 человек, также известно о 61 пострадавшем. Ранее в области простились со школьницей, умершей из-за отравления «Мистером Сидром». В ее организме обнаружили большую дозу метанола. Она умерла 11 июня. Еще один случай зафиксирован в Шадринске. Пострадавшего местного жителя увезли в реанимацию. Всего по стране было изъято более 66 тысяч литров смертельного сидра.

Житель Шумихи (Курганская область) умер в больнице после употребления алкогольного напитка «Мистер сидр». Экспертиза показала, что причиной смерти стало отравление метанолом, передает telegram-канал Shot. «Перед смертью житель Шумихи выпил „Мистер сидр“, который купил в магазине недалеко от дома. В больницу его доставили вечером 3 июня в тяжелом состоянии, через сутки он скончался», — указано в мессенджере. Вначале медики решили, что мужчина умер от тромбоэмболии (закупорки кровеносного сосуда тромбом). Повторная судмедэкспертиза показала — житель региона отравился метанолом. Таким образом в РФ, количество жертв, употребивших опасный напиток, увеличилось до 47 человек, также известно о 61 пострадавшем. Ранее в области простились со школьницей, умершей из-за отравления «Мистером Сидром». В ее организме обнаружили большую дозу метанола. Она умерла 11 июня. Еще один случай зафиксирован в Шадринске. Пострадавшего местного жителя увезли в реанимацию. Всего по стране было изъято более 66 тысяч литров смертельного сидра.