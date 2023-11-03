Российские военные защитили наблюдателей МАГАТЭ от атаки ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Российские войска защитили специалистов МАГАТЭ от беспилотников ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска защитили наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС от атак ВСУ, обеспечив экспертам безопасное перемещение. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС, несмотря на атаку украинских БПЛА», — говорится в сообщении Минобороны. Уточняется, что на маршруте движения специалистов был объявлен режим прекращения огня с 06:00 до 18:00 по мск.

Запорожская АЭС уже давно подвергается атакам ВСУ. Кроме того, Киев неоднократно готовил различные провокации на предприятии.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска защитили наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС от атак ВСУ, обеспечив экспертам безопасное перемещение. Об этом сообщили в Минобороны России. «Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС, несмотря на атаку украинских БПЛА», — говорится в сообщении Минобороны. Уточняется, что на маршруте движения специалистов был объявлен режим прекращения огня с 06:00 до 18:00 по мск. Запорожская АЭС уже давно подвергается атакам ВСУ. Кроме того, Киев неоднократно готовил различные провокации на предприятии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...