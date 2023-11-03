Российские военные защитили наблюдателей МАГАТЭ от атаки ВСУ

Российские войска защитили специалистов МАГАТЭ от беспилотников ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска защитили наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС от атак ВСУ, обеспечив экспертам безопасное перемещение. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС, несмотря на атаку украинских БПЛА», — говорится в сообщении Минобороны. Уточняется, что на маршруте движения специалистов был объявлен режим прекращения огня с 06:00 до 18:00 по мск.
Запорожская АЭС уже давно подвергается атакам ВСУ. Кроме того, Киев неоднократно готовил различные провокации на предприятии.
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