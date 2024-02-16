Президент Путин прибыл в Челябинск

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Визит Президента РФ Владимира Путина на открытие Аглофабрики ММК. Челябинская область, путин владимир
Владимир Путин начал визит в Челябинскую область Фото:
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В Челябинской области ждут президента Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область. Об этом сообщили URA.RU 16 февраля в пресс-службе уральского полпредства.

«Владимир Путин сегодня работает Челябинской области. В поездке главу государства сопровождает полпред в УрФО Владимир Якушев», — пояснили в пресс-службе.

Глава государства побывает на заводе роботов (ЧКПЗ) и в индустриальном парке «Станкомаш» группы «Конар». Путин ознакомится с производством и, не исключено, пообщается с рабочими. Также запланирована встреча с руководителями региона.

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Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область. Об этом сообщили URA.RU 16 февраля в пресс-службе уральского полпредства. «Владимир Путин сегодня работает Челябинской области. В поездке главу государства сопровождает полпред в УрФО Владимир Якушев», — пояснили в пресс-службе. Глава государства побывает на заводе роботов (ЧКПЗ) и в индустриальном парке «Станкомаш» группы «Конар». Путин ознакомится с производством и, не исключено, пообщается с рабочими. Также запланирована встреча с руководителями региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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