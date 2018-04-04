Президент ФК «Урал» объяснил, почему частные клубы убьют футбол в России

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов негативно отнесся к прозвучавшему в Госдуме предложению резко сократить госфинансирование команд. По его мнению, такой подход убьет спорт в стране.
«А почему только футбольные клубы? А хоккейные и прочие у нас что, все сами деньги зарабатывают? Если от госфинансирования отойти — весь спорт нужно будет закрывать. А спорт у нас несет соцнагрузку. Не будет финансирования — не будет клубов, не будет клубов — дети потеряют интерес, а им нужны кумиры, пример. И мы ведь на эти деньги, которые нам выделяют, содержим школу, отправляем детей на соревнования, выполняем другие социальные обязательства, поэтому нам про это не только говорить — думать рано», — пояснил Иванов свою позицию корреспонденту «URA.RU».
Предложение сократить госфинансирование футбольных команд до 25% от общего бюджета озвучил вчера в Госдуме президент ЦСКА Евгений Гинер. По его мнению, все клубы в стране должны стать частными.
По мнению Иванова, такое предложение станет актуальным лишь тогда, когда средние зарплаты по стране вырастут до 2-3 тысяч евро, иначе люди не смогут позволить себе купить подорожавшие билеты, а клубы не смогут зарабатывать.