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04 апреля 2018
20:44  04 апреля 2018 1

Президент ФК «Урал» объяснил, почему частные клубы убьют футбол в России

Пресс-конференция ФК
Григорий Иванов уверен, что такая инициатива погубит спортФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов негативно отнесся к прозвучавшему в Госдуме предложению резко сократить госфинансирование команд. По его мнению, такой подход убьет спорт в стране.

«А почему только футбольные клубы? А хоккейные и прочие у нас что, все сами деньги зарабатывают? Если от госфинансирования отойти — весь спорт нужно будет закрывать. А спорт у нас несет соцнагрузку. Не будет финансирования — не будет клубов, не будет клубов — дети потеряют интерес, а им нужны кумиры, пример. И мы ведь на эти деньги, которые нам выделяют, содержим школу, отправляем детей на соревнования, выполняем другие социальные обязательства, поэтому нам про это не только говорить — думать рано», — пояснил Иванов свою позицию корреспонденту «URA.RU».

Предложение сократить госфинансирование футбольных команд до 25% от общего бюджета озвучил вчера в Госдуме президент ЦСКА Евгений Гинер. По его мнению, все клубы в стране должны стать частными.

По мнению Иванова, такое предложение станет актуальным лишь тогда, когда средние зарплаты по стране вырастут до 2-3 тысяч евро, иначе люди не смогут позволить себе купить подорожавшие билеты, а клубы не смогут зарабатывать.

Игорь Чукреев
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