Вернувшуюся из Таиланда екатеринбурженку не проверяли на коронавирус

Девушка рассказала, что пассажиры рейса из Таиланда не проходили тестирование на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пассажиры, прилетевшие 27 марта из Таиланда в Кольцово, не проходили тестирование на коронавирус. Об этом URA.RU заявила екатеринбурженка Ксения Захарова, которая вернулась этим рейсом из курорта Паттайя.

«По прилете в Кольцово в самолет зашли сотрудники Роспотребнадзора, сказали подписать бумажку о самоизоляции. На этом меры закончились. Анализы на коронавирус не взяли. По телефону 112 сказали, что мы можем добираться до дома любым способом, даже на общественном транспорте», — рассказывает Захарова.

По ее словам, большинство пассажиров рейса были без масок, они свободно передвигались по аэропорту, многие последовали на остановку общественного транспорта. Сама Ксения добиралась до дома на автобусе 01-го маршрута (экспресс). Она утверждает, что на нем ехали пассажиры нескольких рейсов, включая внутренние.

«Сейчас мы сидим на самоизоляции дома, нас никто не проверяет. Медики не приходили ни разу за три дня», — говорит девушка.

Ранее правительство РФ поручило с 26 марта организовать тестирование на коронавирус всех граждан, которые приезжают из стран, где началась эпидемия. Все приезжающие будут также соблюдать 14-дневный домашний карантин.

В настоящий момент в Таиланде зафиксировано 1524 случая коронавирусной инфекции. По всему миру коронавирусом болеют более 722 тысяч человек, почти 34 тысяч — погибли. В России заражены 1534 человека.