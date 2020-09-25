Компания Дерипаски пострадает из-за нового налога

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Съезд РСПП. Москва, дерипаска олег
Компания Олега Дерипаски потеряет дивиденды от «Норникеля» Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Компания «РУСАЛ» (основатель — Олег Дерипаска) попала в список организаций, которые в большей степени ощутят потери от роста ставок налога на добычу ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений. Об этом сообщили в агентстве Fitch.

«С одной стороны, компания подпадает под повышение НДПИ, с другой — с высокой вероятностью она получит меньше дивидендов от „Норникеля“», — пишут «Известия». Наиболее высокие потери понесет «Норникель». Аналитики оценивают их примерно в 350 млн долларов. Также в список пострадавших компаний вошли ЕВРАЗ (- 50 млн долларов), НЛМК, «Сургутнефтегаз», «Металлоинвест» и «Северсталь».

Ранее в Госдуму внесли законопроект корректировки НДПИ, передает агентство Nation News. Так, с 1 января хотят увеличить налог в 3,5 раза. Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что полученные средства смогут пойти на поддержку населения. По словам министра финансов Антона Силуанова, инициатива принесет бюджету дополнительно 260 млрд рублей в следующем году, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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