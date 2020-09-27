Северным народам изменят порядок получения льгот

Коренным малочисленным народам будет проще получить льготы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России создадут единый список граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, что упростит процедуру получения льгот. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Создание списка упростит представителям малочисленных народов оформление всех положенных льгот», — говорится в пояснительной записке. Отмечается, что компетентные органы будут получать всю информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия, что позволит гражданам не собирать большое количество документов.

Для того, чтобы россиян занесли в список, им нужно подать заявление и один из документов, подтверждающий принадлежность к малочисленному народу, в федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Список будет готов к 2022 году.

Сейчас в России 47 коренных малочисленных народов. Большая их часть проживает на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. Среди них ханты, манси и нагайбаки, тувинцы-тоджинцы и удэгейцы.