Уральцы бесплатно получат продуктовые наборы. Подготовлено 2,5 тонн продовольствия

22 марта 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

«Корзины доброты» достанутся семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, пенсионерам и инвалидам Фото: X5 Group Нуждающимся уральцам бесплатно раздадут свыше 2,6 тонн продовольствия. Продукты за два дня собрали покупатели магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» в рамках акции «Корзина доброты», сообщили URA.RU в пресс-службе X5 Group. «Из собранных продуктов сформированы наборы, которые волонтеры Фонда продовольствия „Русь“ передадут семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, пенсионерам, инвалидам. В список благополучателей „Корзины доброты“ также вошли беженцы, находящиеся в пунктах временного размещения» — прокомментировали в пресс-службе ритейлера. Акция проходила на прошлой неделе, 18 и 19 марта, сразу в 39 регионах страны. На Урале продовольствие собирали в 48 магазинах Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей. Собранные продовольственные наборы отправятся к 447 уральским благополучателям. Всего по стране в проекте приняли участие 488 магазинов ритейлера. Благодаря отзывчивости посетителей магазинов, удалось собрать 27 тонн еды для более чем 11 тысяч нуждающихся. Как отметили в X5 Group, компания первой среди российских ритейлеров создала инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive. Его суть в том, что покупатели приобретают в магазине продукты питания для нуждающихся и там же передают их волонтерам. Сам проект был создан еще в 2015 году и постоянно развивается, год за годом повышая объемы направляемой на благотворительность помощи. К примеру, по итогам 2021 года благодаря вот таким сборам удалось передать нуждающимся более 355 тонн продовольствия. То есть почти 185 тысяч человек, включая детей, пенсионеров, людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, получили необходимую помощь. К тому же проект в прошлому году активно помогал и врачам, который стали настоящими героями в борьбе против распространения коронавирусной инфекции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Нуждающимся уральцам бесплатно раздадут свыше 2,6 тонн продовольствия. Продукты за два дня собрали покупатели магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» в рамках акции «Корзина доброты», сообщили URA.RU в пресс-службе X5 Group. «Из собранных продуктов сформированы наборы, которые волонтеры Фонда продовольствия „Русь“ передадут семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, пенсионерам, инвалидам. В список благополучателей „Корзины доброты“ также вошли беженцы, находящиеся в пунктах временного размещения» — прокомментировали в пресс-службе ритейлера. Акция проходила на прошлой неделе, 18 и 19 марта, сразу в 39 регионах страны. На Урале продовольствие собирали в 48 магазинах Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей. Собранные продовольственные наборы отправятся к 447 уральским благополучателям. Всего по стране в проекте приняли участие 488 магазинов ритейлера. Благодаря отзывчивости посетителей магазинов, удалось собрать 27 тонн еды для более чем 11 тысяч нуждающихся. Как отметили в X5 Group, компания первой среди российских ритейлеров создала инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive. Его суть в том, что покупатели приобретают в магазине продукты питания для нуждающихся и там же передают их волонтерам. Сам проект был создан еще в 2015 году и постоянно развивается, год за годом повышая объемы направляемой на благотворительность помощи. К примеру, по итогам 2021 года благодаря вот таким сборам удалось передать нуждающимся более 355 тонн продовольствия. То есть почти 185 тысяч человек, включая детей, пенсионеров, людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, получили необходимую помощь. К тому же проект в прошлому году активно помогал и врачам, который стали настоящими героями в борьбе против распространения коронавирусной инфекции.