В ЛНР заявили, что ВСУ вербуют детей

01 марта 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Детей начали вербовать для помощи националистическим батальонам, сказал Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националистические батальоны, находящиеся на линии боевого соприкосновения, начали вербовать детей для участия в боевых действиях. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Украинские националистические подразделения, находящиеся на ЛБС, начали привлекать детей к ведению боевых действий», — написал Андрей Марочко в своем telegram-канале . По его словам, в район Бахмута (Артемовск) прибыл автобус с несовершеннолетними. Они прибыли на помощь батальону «Айдар» (запрещенная в РФ экстремистская организация), сказал офицер Народной милиции. Ранее СМИ сообщали о том, что ВСУ используют несовершеннолетних в своих целях. Подростки используются украинцами в качестве наводчиков, пишет телеканал 360.

Украинские националистические батальоны, находящиеся на линии боевого соприкосновения, начали вербовать детей для участия в боевых действиях. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Украинские националистические подразделения, находящиеся на ЛБС, начали привлекать детей к ведению боевых действий», — написал Андрей Марочко в своем telegram-канале. По его словам, в район Бахмута (Артемовск) прибыл автобус с несовершеннолетними. Они прибыли на помощь батальону «Айдар» (запрещенная в РФ экстремистская организация), сказал офицер Народной милиции. Ранее СМИ сообщали о том, что ВСУ используют несовершеннолетних в своих целях. Подростки используются украинцами в качестве наводчиков, пишет телеканал 360.