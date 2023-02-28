28 февраля 2023

В ЛНР заявили, что ВСУ вербуют детей

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Детей начали вербовать для помощи националистическим батальонам, сказал Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские националистические батальоны, находящиеся на линии боевого соприкосновения, начали вербовать детей для участия в боевых действиях. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Украинские националистические подразделения, находящиеся на ЛБС, начали привлекать детей к ведению боевых действий», — написал Андрей Марочко в своем telegram-канале. По его словам, в район Бахмута (Артемовск) прибыл автобус с несовершеннолетними. Они прибыли на помощь батальону «Айдар» (запрещенная в РФ экстремистская организация), сказал офицер Народной милиции.

Ранее СМИ сообщали о том, что ВСУ используют несовершеннолетних в своих целях. Подростки используются украинцами в качестве наводчиков, пишет телеканал 360.

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Украинские националистические батальоны, находящиеся на линии боевого соприкосновения, начали вербовать детей для участия в боевых действиях. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Украинские националистические подразделения, находящиеся на ЛБС, начали привлекать детей к ведению боевых действий», — написал Андрей Марочко в своем telegram-канале. По его словам, в район Бахмута (Артемовск) прибыл автобус с несовершеннолетними. Они прибыли на помощь батальону «Айдар» (запрещенная в РФ экстремистская организация), сказал офицер Народной милиции. Ранее СМИ сообщали о том, что ВСУ используют несовершеннолетних в своих целях. Подростки используются украинцами в качестве наводчиков, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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