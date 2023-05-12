Дым от курганских и свердловских пожаров дошел до Пермского края

12 мая 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Дым от пожаров из Курганской и Свердловской областей добрался до Прикамья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Дым от пожаров из Курганской и Свердловской областей дошел до Пермского края. Жители нескольких населенных пунктов наблюдают дымку и запах гари. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора Прикамья. «Появление задымления и запаха связно с лесными пожарами, действующими на территории Свердловской и Курганской областей. Сегодня специалисты аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае“ проводят мониторинг качества атмосферного воздуха в шести точках в Перми на территории жилой застройки. Отобранные пробы воздуха исследуются на содержание загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при пожарах», — сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре Пермского края. Ранее URA.RU писало, что в Курган пришел смог из Свердловской области. По данным МЧС региона, задымление связано с лесными пожарами. Также сообщалось, что синоптик уральского управления Гидрометцентра раскрыл, когда смог и запах гари уйдут из Екатеринбурга.

Дым от пожаров из Курганской и Свердловской областей дошел до Пермского края. Жители нескольких населенных пунктов наблюдают дымку и запах гари. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора Прикамья. «Появление задымления и запаха связно с лесными пожарами, действующими на территории Свердловской и Курганской областей. Сегодня специалисты аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае“ проводят мониторинг качества атмосферного воздуха в шести точках в Перми на территории жилой застройки. Отобранные пробы воздуха исследуются на содержание загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при пожарах», — сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре Пермского края. Ранее URA.RU писало, что в Курган пришел смог из Свердловской области. По данным МЧС региона, задымление связано с лесными пожарами. Также сообщалось, что синоптик уральского управления Гидрометцентра раскрыл, когда смог и запах гари уйдут из Екатеринбурга.