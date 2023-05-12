Дым от курганских и свердловских пожаров дошел до Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, задымление, шоссе тюнина, плохая видимость, смог , дым
Дым от пожаров из Курганской и Свердловской областей добрался до Прикамья Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Дым от пожаров из Курганской и Свердловской областей дошел до Пермского края. Жители нескольких населенных пунктов наблюдают дымку и запах гари. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора Прикамья.

«Появление задымления и запаха связно с лесными пожарами, действующими на территории Свердловской и Курганской областей. Сегодня специалисты аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае“ проводят мониторинг качества атмосферного воздуха в шести точках в Перми на территории жилой застройки. Отобранные пробы воздуха исследуются на содержание загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при пожарах», — сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре Пермского края.

Ранее URA.RU писало, что в Курган пришел смог из Свердловской области. По данным МЧС региона, задымление связано с лесными пожарами. Также сообщалось, что синоптик уральского управления Гидрометцентра раскрыл, когда смог и запах гари уйдут из Екатеринбурга.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дым от пожаров из Курганской и Свердловской областей дошел до Пермского края. Жители нескольких населенных пунктов наблюдают дымку и запах гари. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора Прикамья. «Появление задымления и запаха связно с лесными пожарами, действующими на территории Свердловской и Курганской областей. Сегодня специалисты аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае“ проводят мониторинг качества атмосферного воздуха в шести точках в Перми на территории жилой застройки. Отобранные пробы воздуха исследуются на содержание загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при пожарах», — сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре Пермского края. Ранее URA.RU писало, что в Курган пришел смог из Свердловской области. По данным МЧС региона, задымление связано с лесными пожарами. Также сообщалось, что синоптик уральского управления Гидрометцентра раскрыл, когда смог и запах гари уйдут из Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...