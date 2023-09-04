WSJ: неудачный прорыв ВСУ запустит переломный момент в спецоперации

04 сентября 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

ВСУ могут усложнить себе ситуацию, передает The Wall Street Journal Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Неудачный прорыв Вооруженными силами Украины (ВСУ) обороны РФ позволит российским солдатам еще сильнее укрепиться на позициях и даже контратаковать. Это может стать переломным моментом в ходе спецоперации. Так считает финский аналитик разведки Паси Паройнен. «Если украинцам не удастся добиться прорыва, ничто не помешает русским просто выкопать еще несколько траншей или контратаковать», — сказал Паси Паройнен. Он изучал оборонительные линии России на Украине. Его слова передают журналисты The Wall Street Journal. Авторы материала также пишут, что предоставление России времени для создания своей обороны было стратегической ошибкой украинских солдат. По итогу все это станет переломным моментом в ходе военного конфликта между Украиной и Россией. Украина проводит контрнаступление с 4 июня, безуспешно пытаясь прорвать российскую оборону. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинские силы теряют до 60% своих бойцов внутри подразделений только на купянском направлении, передает «Национальная служба новостей». ВС РФ отражают атаки украинских солдат и на донецком направлении, пишет RT.

Неудачный прорыв Вооруженными силами Украины (ВСУ) обороны РФ позволит российским солдатам еще сильнее укрепиться на позициях и даже контратаковать. Это может стать переломным моментом в ходе спецоперации. Так считает финский аналитик разведки Паси Паройнен. «Если украинцам не удастся добиться прорыва, ничто не помешает русским просто выкопать еще несколько траншей или контратаковать», — сказал Паси Паройнен. Он изучал оборонительные линии России на Украине. Его слова передают журналисты The Wall Street Journal. Авторы материала также пишут, что предоставление России времени для создания своей обороны было стратегической ошибкой украинских солдат. По итогу все это станет переломным моментом в ходе военного конфликта между Украиной и Россией. Украина проводит контрнаступление с 4 июня, безуспешно пытаясь прорвать российскую оборону. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинские силы теряют до 60% своих бойцов внутри подразделений только на купянском направлении, передает «Национальная служба новостей». ВС РФ отражают атаки украинских солдат и на донецком направлении, пишет RT.