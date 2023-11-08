08 ноября 2023

Власти ЯНАО отправят в психоневрологический интернат под Тюменью 28 детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова в Притобольный район. Курган, интернат, спальная комната
Ямальские власти оплатили проживание несовершеннолетних с умственными отклонениями в специнтернате под Тюменью Фото:

Власти ЯНАО в следующем году отправят 28 детей, имеющих умственные отклонения в Детский психоневрологический дом-интернат, который находится под Тюменью, где с ними будут работать профильные специалисты. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки.

«Контрактом предусмотрено оказание социально-медицинских услуг — обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, оказание первичной медико-санитарной помощи, оказание медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан РФ, оказание медицинской помощи по психиатрии, педиатрии», — сказано в опубликованном договоре.Помимо этого, в документе говорится о суточном пятиразовом питании, которые будут получать дети, а также благоустроенных комнатах, рассчитанных на проживание не более пяти человек.

Отправка детей в интернат будет осуществляться в пять этапов с 1 января по 30 сентября 2024 года. Цена контракта составляет 30,5 млн рублей.

Ранее URA.RU писало том, что власти ЯНАО приняли решение перепрофилировать районные больницы в дневные стационары с дежурными койками для пациентов, нуждающихся в круглосуточном наблюдении. Сельскую медицину переориентируют на диагностику и первичное лечение.

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Власти ЯНАО в следующем году отправят 28 детей, имеющих умственные отклонения в Детский психоневрологический дом-интернат, который находится под Тюменью, где с ними будут работать профильные специалисты. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Контрактом предусмотрено оказание социально-медицинских услуг — обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, оказание первичной медико-санитарной помощи, оказание медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан РФ, оказание медицинской помощи по психиатрии, педиатрии», — сказано в опубликованном договоре.Помимо этого, в документе говорится о суточном пятиразовом питании, которые будут получать дети, а также благоустроенных комнатах, рассчитанных на проживание не более пяти человек. Отправка детей в интернат будет осуществляться в пять этапов с 1 января по 30 сентября 2024 года. Цена контракта составляет 30,5 млн рублей. Ранее URA.RU писало том, что власти ЯНАО приняли решение перепрофилировать районные больницы в дневные стационары с дежурными койками для пациентов, нуждающихся в круглосуточном наблюдении. Сельскую медицину переориентируют на диагностику и первичное лечение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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