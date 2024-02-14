Сырский признал критическое положение ВСУ на двух направлениях: главное об СВО к 14 февраля

Сырский: ситуация на авдеевском и купянском направлениях крайне сложна для ВСУ
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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
ВС РФ улучшили свое положение на многих направлениях, передает Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что украинские бойцы находятся в крайне сложной ситуации на купянском и авдеевском направлениях. Об этом он заявил после рабочей поездки в воинские части. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 14 февраля.

Бойцы ВСУ находятся в критическом положении на купянском и авдеевском направлениях. «Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым совершили рабочую поездку в воинские части и части, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях. Оперативная обстановка крайне сложная и напряженная», — заявил Сырский в своем telegram-канале.

Атаки ВСУ на российские регионы

В Минобороны РФ сообщили, что российская армия ночью сорвала попытки ВСУ организовать теракты на территории трех российских регионов. Украинские бойцы планировали атаковать области при помощи девяти беспилотников.

В Энергодаре (Запорожская область) ВСУ устроили атаку с помощью дронов-камикадзе. По информации telegram-канала главы города Эдуарда Сеновоза, никто не пострадал.

Ситуация на направлениях

В Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Украинская армия потеряла около 130 военнослужащих.

Почти 320 бойцов потеряли ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, российская армия отразила две атаки штурмовых украинских групп.

Российские военные на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили шесть атак подразделений ВСУ, передает Пятый канал. ВСУ потеряли около 360 бойцов убитыми и ранеными и большое количество техники, в том числе и западной.

На южно-донецком направлении российские подразделения улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ. По информации Минобороны, потери ВСУ составили до 160 бойцов.

На херсонском направлении ВС РФ нанесли поражение украинским подразделениям. Потери украинской армии составили до 40 бойцов, передает Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Работино Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-24. Украинская армия за сутки потеряла в совокупности на всех направлениях до 1010 солдат убитыми и ранеными.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что украинские бойцы находятся в крайне сложной ситуации на купянском и авдеевском направлениях. Об этом он заявил после рабочей поездки в воинские части. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 14 февраля. Бойцы ВСУ находятся в критическом положении на купянском и авдеевском направлениях. «Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым совершили рабочую поездку в воинские части и части, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях. Оперативная обстановка крайне сложная и напряженная», — заявил Сырский в своем telegram-канале. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия ночью сорвала попытки ВСУ организовать теракты на территории трех российских регионов. Украинские бойцы планировали атаковать области при помощи девяти беспилотников. В Энергодаре (Запорожская область) ВСУ устроили атаку с помощью дронов-камикадзе. По информации telegram-канала главы города Эдуарда Сеновоза, никто не пострадал. В Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Украинская армия потеряла около 130 военнослужащих. Почти 320 бойцов потеряли ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, российская армия отразила две атаки штурмовых украинских групп. Российские военные на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили шесть атак подразделений ВСУ, передает Пятый канал. ВСУ потеряли около 360 бойцов убитыми и ранеными и большое количество техники, в том числе и западной. На южно-донецком направлении российские подразделения улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ. По информации Минобороны, потери ВСУ составили до 160 бойцов. На херсонском направлении ВС РФ нанесли поражение украинским подразделениям. Потери украинской армии составили до 40 бойцов, передает Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Работино Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-24. Украинская армия за сутки потеряла в совокупности на всех направлениях до 1010 солдат убитыми и ранеными.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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