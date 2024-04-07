Доктор наук назвал ядерным терроризмом удар ВСУ по ЗАЭС

Доктор наук Сивков: удар ВСУ по ЗАЭС является ядерным терроризмом

07 апреля 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

Ударами по ЗАЭС киевский режим пытается столкнуть Россию и НАТО, уверен Сивков Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с помощью беспилотника можно считать актом ядерного терроризма даже при условии, что своих целей нападавшие не достигли. Об этом заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. «Удар желаемого результата для ВСУ не дал. Удары по атомным станциям в любом случае являются актами ядерного терроризма», — рассказал 7 апреля эксперт в беседе с «Известиями». Такие акты преследуют несколько целей. Во-первых, ВСУ рассчитывают отвлечь с зоны боевых действий часть сил российской противовоздушной обороны. Во-вторых, в случае повреждения ЗАЭС, большая территория вокруг станции будет заражены радиацией, у российских сил, контролирующих территорию, возникнут проблемы «Все это даст повод обвинить Россию в том, что она не обеспечивает безопасность атомных объектов», — говорит эксперт. Также даст повод разместить на территории представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которых обеспечены защитой со стороны военной миссии, то есть НАТО. «Ударами по ЗАЭС киевский режим пытается столкнуть Россию и НАТО», — добавляет Сивков. ВСУ нанесли удары беспилотниками по территории Запорожской атомной электростанции 5 апреля. Прилеты были зафиксированы в районах грузового порта и азотно-кислородной станции №2, сообщили в telegram-канале станции. Эксперт Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что удары по территории ЗАЭС чрезвычайно опасны и нет сомнений в том, кто стоит за ними, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с помощью беспилотника можно считать актом ядерного терроризма даже при условии, что своих целей нападавшие не достигли. Об этом заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. «Удар желаемого результата для ВСУ не дал. Удары по атомным станциям в любом случае являются актами ядерного терроризма», — рассказал 7 апреля эксперт в беседе с «Известиями». Такие акты преследуют несколько целей. Во-первых, ВСУ рассчитывают отвлечь с зоны боевых действий часть сил российской противовоздушной обороны. Во-вторых, в случае повреждения ЗАЭС, большая территория вокруг станции будет заражены радиацией, у российских сил, контролирующих территорию, возникнут проблемы «Все это даст повод обвинить Россию в том, что она не обеспечивает безопасность атомных объектов», — говорит эксперт. Также даст повод разместить на территории представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которых обеспечены защитой со стороны военной миссии, то есть НАТО. «Ударами по ЗАЭС киевский режим пытается столкнуть Россию и НАТО», — добавляет Сивков. ВСУ нанесли удары беспилотниками по территории Запорожской атомной электростанции 5 апреля. Прилеты были зафиксированы в районах грузового порта и азотно-кислородной станции №2, сообщили в telegram-канале станции. Эксперт Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что удары по территории ЗАЭС чрезвычайно опасны и нет сомнений в том, кто стоит за ними, пишет RT.