В Курганской Нижней Утятке местные жители отказались покидать дома в связи с наводнением. Район оказался отрезан от внешнего мира, и выехать оттуда без помощи спасателей нельзя. О том, как живут люди, которые оказались в водном кольце — в репортаже URA.RU.
Наш корреспондент отправился вместе с местными активистами при поддержке МЧС в Нижнюю Утятку, чтобы привезти гуманитарную помощь. «Порядка 40 человек остались. Они попали в сложную ситуацию. Это их личное решение. Кто-то не уехал в силу возраста, причины у всех разные. Их затопило со всех сторон. Они остались без продуктов. Было принято решение им помочь. Купили воды, тушенки и других продуктов. Поддержали, как смогли», — сказал местный активист Павел Вагин.
Как добраться до Нижней Утятки
Чтобы доехать до места назначения, пришлось сменить сразу несколько видов транспорта. Обычный автомобиль бы не смог прорваться через стихию. Эту задачу взяли на себя «Уралы» и моторные лодки. «Ценный груз пришлось несколько раз загружать и выгружать. Приблизительно на полпути к Нижней Утятке дорога скрылась за толщей воды. Дорожные знаки полностью затопило», — передает корреспондент URA.RU. Большинство машин местные оставили на возвышении, чтобы спасти.
По приезде на точку сразу увидели магазин. Туда стягиваются местные жители в поисках питьевой воды. «У нас все есть. Воду правда должны привести только в воскресенье», — сообщила хозяйка. Она поблагодарила активистов и обещала раздать помощь оставшимся на территории района семьям.
Почему жители не эвакуировались
Вода приблизилась к дому пенсионера Юрия Чебыкина на расстояние нескольких метров, но он уверен, что останется в безопасности. «Когда раньше вода поднималась, переправа хорошо была налажена. Автобус подходил, люди могли добраться на другую сторону. Сейчас такого нет. В этом году воды побольше, но она уже уходит», — заявил местный житель.
Его беспокоит отсутствие электричества, а не стихия, окружившая район. Он уверен, что его отключили зря и опасности нет.
«В поселке не хватает света. Его отключили, потому что вода подошла к трансформатору. Хотя там всего 10 сантиметров. Не зарядить сотовой, ничего не возможно сделать. Столбы в воде не только у нас. Во многих деревнях всегда так. У нас поселок не топит, а остался без света», — сообщил Чебыкин.
Местным приходится заряжать телефоны в магазине, чтобы оставаться на связи с внешним миром. Там работает генератор.
Осталась дома и 95-летняя Галина Яковлевна. Она живет с дочерью и зятем. Свой день она проводит, глядя в окно, и покидать его не собирается. «Нет, я не боюсь. Когда жили в другом месте, нас затопляло, но вода быстро уходила. Ноги не ходят. Дочь ухаживает. Я на всем готовом», — рассказала она.
«Тут наше „поместье“, мне тут не страшно», — подчеркнула женщина.
На краю Нижней Утятки стоит полуразрушенный дом, дорога к которому изрыта ямами и ухабами. В нем остались жить только две семьи. Нам удалось пообщаться с пенсионеркой Ниной Галяминой. «Это не первый паводок. В принципе, к нему мы не готовились. Правда, такого мы не ожидали. Мы почему-то равнялись по 1994 году, когда немножко заходило на улицу, но не так, как нынче. У меня же хозяйство. У меня курочки здесь, собачки, кошки. Как я их оставлю. Мы с дочерью. Внука отправили к сыну моему младшему. Мы с ней остались. Я не поеду никуда. Мне не страшно», — отметила пенсионерка.
«Никогда у нас такого паводка не было», — поделилась Нина Галямина.
Ее, как и остальных жителей заботят бытовые проблемы, а не прибывающая вода, которая отрезала район от остального города. «Вот нам не дают квартиру. Почему не расселить? У нас в доме всего две семьи осталось — Петровы и мы», — подчеркнула местная жительница.
Есть ли куда переселить жителей Нижней Утятки на время паводка
В ближайшем пункте временного размещения рассказали, что мест, чтобы принять пострадавших от паводка более, чем достаточно. «В пункте размещения у нас восемь человек. Мест свободных у нас около 30. Тут у нас основная аудитория МЧС. Они тут с 14 апреля», — сказала сотрудник школы, которая помогает в ПВР Анна Глазырина. Для того чтобы помочь людям спасатели приехали со всей России. Однако, как сообщили в ПВР, некоторые жители не осознают опасности. Сначала они просят о помощи, а потом говорят приехать позже, будто такси вызвали.
URA.RU рассказывало, как проходит эвакуация жителей, чьи дома постепенно поглощает вода. Многие отказываются от помощи и не пускают спасателей на порог. Другие же переехали в ПВР, но не знают, что делать и где жить, когда стихия отступит.
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