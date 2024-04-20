Отрезанные Тоболом: как живут люди в окруженной водой Нижней Утятке в Кургане. Фото, видео

Жители Кургана отказываются покидать район, окруженный водой

20 апреля 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

В Нижней Утятке люди остались в домах без воды и электричества Фото: Елена Мальцева © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской Нижней Утятке местные жители отказались покидать дома в связи с наводнением. Район оказался отрезан от внешнего мира, и выехать оттуда без помощи спасателей нельзя. О том, как живут люди, которые оказались в водном кольце — в репортаже URA.RU. Наш корреспондент отправился вместе с местными активистами при поддержке МЧС в Нижнюю Утятку, чтобы привезти гуманитарную помощь. «Порядка 40 человек остались. Они попали в сложную ситуацию. Это их личное решение. Кто-то не уехал в силу возраста, причины у всех разные. Их затопило со всех сторон. Они остались без продуктов. Было принято решение им помочь. Купили воды, тушенки и других продуктов. Поддержали, как смогли», — сказал местный активист Павел Вагин. До места можно добрать только на «Урале» и моторной лодке Фото: Елена Мальцева © URA.RU Как добраться до Нижней Утятки Чтобы доехать до места назначения, пришлось сменить сразу несколько видов транспорта. Обычный автомобиль бы не смог прорваться через стихию. Эту задачу взяли на себя «Уралы» и моторные лодки. «Ценный груз пришлось несколько раз загружать и выгружать. Приблизительно на полпути к Нижней Утятке дорога скрылась за толщей воды. Дорожные знаки полностью затопило», — передает корреспондент URA.RU. Большинство машин местные оставили на возвышении, чтобы спасти. По приезде на точку сразу увидели магазин. Туда стягиваются местные жители в поисках питьевой воды. «У нас все есть. Воду правда должны привести только в воскресенье», — сообщила хозяйка. Она поблагодарила активистов и обещала раздать помощь оставшимся на территории района семьям. Местным жителям приходится экономить воду Фото: Елена Мальцева © URA.RU Почему жители не эвакуировались Вода приблизилась к дому пенсионера Юрия Чебыкина на расстояние нескольких метров, но он уверен, что останется в безопасности. «Когда раньше вода поднималась, переправа хорошо была налажена. Автобус подходил, люди могли добраться на другую сторону. Сейчас такого нет. В этом году воды побольше, но она уже уходит», — заявил местный житель. Его беспокоит отсутствие электричества, а не стихия, окружившая район. Он уверен, что его отключили зря и опасности нет. «В поселке не хватает света. Его отключили, потому что вода подошла к трансформатору. Хотя там всего 10 сантиметров. Не зарядить сотовой, ничего не возможно сделать. Столбы в воде не только у нас. Во многих деревнях всегда так. У нас поселок не топит, а остался без света», — сообщил Чебыкин. Местным приходится заряжать телефоны в магазине, чтобы оставаться на связи с внешним миром. Там работает генератор. Вода размыла дорогу и приближается к домам Фото: Елена Мальцева © URA.RU Осталась дома и 95-летняя Галина Яковлевна. Она живет с дочерью и зятем. Свой день она проводит, глядя в окно, и покидать его не собирается. «Нет, я не боюсь. Когда жили в другом месте, нас затопляло, но вода быстро уходила. Ноги не ходят. Дочь ухаживает. Я на всем готовом», — рассказала она. «Тут наше „поместье“, мне тут не страшно», — подчеркнула женщина. На краю Нижней Утятки стоит полуразрушенный дом, дорога к которому изрыта ямами и ухабами. В нем остались жить только две семьи. Нам удалось пообщаться с пенсионеркой Ниной Галяминой. «Это не первый паводок. В принципе, к нему мы не готовились. Правда, такого мы не ожидали. Мы почему-то равнялись по 1994 году, когда немножко заходило на улицу, но не так, как нынче. У меня же хозяйство. У меня курочки здесь, собачки, кошки. Как я их оставлю. Мы с дочерью. Внука отправили к сыну моему младшему. Мы с ней остались. Я не поеду никуда. Мне не страшно», — отметила пенсионерка. «Никогда у нас такого паводка не было», — поделилась Нина Галямина. Ее, как и остальных жителей заботят бытовые проблемы, а не прибывающая вода, которая отрезала район от остального города. «Вот нам не дают квартиру. Почему не расселить? У нас в доме всего две семьи осталось — Петровы и мы», — подчеркнула местная жительница. Спасатели готовы эвакуировать местных жителей Фото: Елена Мальцева © URA.RU Есть ли куда переселить жителей Нижней Утятки на время паводка В ближайшем пункте временного размещения рассказали, что мест, чтобы принять пострадавших от паводка более, чем достаточно. «В пункте размещения у нас восемь человек. Мест свободных у нас около 30. Тут у нас основная аудитория МЧС. Они тут с 14 апреля», — сказала сотрудник школы, которая помогает в ПВР Анна Глазырина. Для того чтобы помочь людям спасатели приехали со всей России. Однако, как сообщили в ПВР, некоторые жители не осознают опасности. Сначала они просят о помощи, а потом говорят приехать позже, будто такси вызвали. URA.RU рассказывало, как проходит эвакуация жителей, чьи дома постепенно поглощает вода. Многие отказываются от помощи и не пускают спасателей на порог. Другие же переехали в ПВР, но не знают, что делать и где жить, когда стихия отступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской Нижней Утятке местные жители отказались покидать дома в связи с наводнением. Район оказался отрезан от внешнего мира, и выехать оттуда без помощи спасателей нельзя. О том, как живут люди, которые оказались в водном кольце — в репортаже URA.RU. Наш корреспондент отправился вместе с местными активистами при поддержке МЧС в Нижнюю Утятку, чтобы привезти гуманитарную помощь. «Порядка 40 человек остались. Они попали в сложную ситуацию. Это их личное решение. Кто-то не уехал в силу возраста, причины у всех разные. Их затопило со всех сторон. Они остались без продуктов. Было принято решение им помочь. Купили воды, тушенки и других продуктов. Поддержали, как смогли», — сказал местный активист Павел Вагин. Чтобы доехать до места назначения, пришлось сменить сразу несколько видов транспорта. Обычный автомобиль бы не смог прорваться через стихию. Эту задачу взяли на себя «Уралы» и моторные лодки. «Ценный груз пришлось несколько раз загружать и выгружать. Приблизительно на полпути к Нижней Утятке дорога скрылась за толщей воды. Дорожные знаки полностью затопило», — передает корреспондент URA.RU. Большинство машин местные оставили на возвышении, чтобы спасти. По приезде на точку сразу увидели магазин. Туда стягиваются местные жители в поисках питьевой воды. «У нас все есть. Воду правда должны привести только в воскресенье», — сообщила хозяйка. Она поблагодарила активистов и обещала раздать помощь оставшимся на территории района семьям. Вода приблизилась к дому пенсионера Юрия Чебыкина на расстояние нескольких метров, но он уверен, что останется в безопасности. «Когда раньше вода поднималась, переправа хорошо была налажена. Автобус подходил, люди могли добраться на другую сторону. Сейчас такого нет. В этом году воды побольше, но она уже уходит», — заявил местный житель. Его беспокоит отсутствие электричества, а не стихия, окружившая район. Он уверен, что его отключили зря и опасности нет. Местным приходится заряжать телефоны в магазине, чтобы оставаться на связи с внешним миром. Там работает генератор. Осталась дома и 95-летняя Галина Яковлевна. Она живет с дочерью и зятем. Свой день она проводит, глядя в окно, и покидать его не собирается. «Нет, я не боюсь. Когда жили в другом месте, нас затопляло, но вода быстро уходила. Ноги не ходят. Дочь ухаживает. Я на всем готовом», — рассказала она. На краю Нижней Утятки стоит полуразрушенный дом, дорога к которому изрыта ямами и ухабами. В нем остались жить только две семьи. Нам удалось пообщаться с пенсионеркой Ниной Галяминой. «Это не первый паводок. В принципе, к нему мы не готовились. Правда, такого мы не ожидали. Мы почему-то равнялись по 1994 году, когда немножко заходило на улицу, но не так, как нынче. У меня же хозяйство. У меня курочки здесь, собачки, кошки. Как я их оставлю. Мы с дочерью. Внука отправили к сыну моему младшему. Мы с ней остались. Я не поеду никуда. Мне не страшно», — отметила пенсионерка. Ее, как и остальных жителей заботят бытовые проблемы, а не прибывающая вода, которая отрезала район от остального города. «Вот нам не дают квартиру. Почему не расселить? У нас в доме всего две семьи осталось — Петровы и мы», — подчеркнула местная жительница. В ближайшем пункте временного размещения рассказали, что мест, чтобы принять пострадавших от паводка более, чем достаточно. «В пункте размещения у нас восемь человек. Мест свободных у нас около 30. Тут у нас основная аудитория МЧС. Они тут с 14 апреля», — сказала сотрудник школы, которая помогает в ПВР Анна Глазырина. Для того чтобы помочь людям спасатели приехали со всей России. Однако, как сообщили в ПВР, некоторые жители не осознают опасности. Сначала они просят о помощи, а потом говорят приехать позже, будто такси вызвали. URA.RU рассказывало, как проходит эвакуация жителей, чьи дома постепенно поглощает вода. Многие отказываются от помощи и не пускают спасателей на порог. Другие же переехали в ПВР, но не знают, что делать и где жить, когда стихия отступит.