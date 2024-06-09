Суд арестовал подозреваемого в убийстве зампреда движения «Зов народа»

Дмитрий Матвеев, обвиняемый в убийстве заместителя председателя общественной организации «Зов народа» Антона Еговцева, арестован судом на два месяца. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Дмитрия Матвеева, который зарезал зампреда организации „Зов народа“ Антона Еговцева, арестовали на два месяца», — заявил telegram-канал. Там же отметили, что во время судебного заседания Матвеев отказался обсуждать мотивы убийства и просил направить его на лечение из-за проблем со зрением и почками, однако суд принял решение о содержании под стражей до 7 августа. Адвокат обвиняемого просил рассмотреть возможность домашнего ареста, но его ходатайство было отклонено.
На заседании Матвеев утверждал, что хочет жениться на супруге погибшего и называл Екатерину Еговцеву «любимой девушкой». При этом Матвеев не признал свою вину в совершении преступления и появился в зале суда с перебинтованной рукой, активно консультируясь со своим защитником.
Антона Еговцева убили в Подмосковье. Сообщалось, что на него напал поклонник его жены. Преступник подкараулил свою жертву возле дома и напал на него с ножом.
Руководителя пермского отделения движения «Зов народа» и зампреда федерального движения похоронят в Перми. Об этом сообщил основатель движения Сергей Зайцев.
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