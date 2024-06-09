Суд арестовал подозреваемого в убийстве зампреда движения «Зов народа»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подозреваемый в убийстве зампреда организации "Зов народа" Дмитрий Матвеев, арестован на два месяца
Подозреваемый в убийстве зампреда организации "Зов народа" Дмитрий Матвеев, арестован на два месяца Фото:

Дмитрий Матвеев, обвиняемый в убийстве заместителя председателя общественной организации «Зов народа» Антона Еговцева, арестован судом на два месяца. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Дмитрия Матвеева, который зарезал зампреда организации „Зов народа“ Антона Еговцева, арестовали на два месяца», — заявил telegram-канал. Там же отметили, что во время судебного заседания Матвеев отказался обсуждать мотивы убийства и просил направить его на лечение из-за проблем со зрением и почками, однако суд принял решение о содержании под стражей до 7 августа. Адвокат обвиняемого просил рассмотреть возможность домашнего ареста, но его ходатайство было отклонено.

На заседании Матвеев утверждал, что хочет жениться на супруге погибшего и называл Екатерину Еговцеву «любимой девушкой». При этом Матвеев не признал свою вину в совершении преступления и появился в зале суда с перебинтованной рукой, активно консультируясь со своим защитником.

Антона Еговцева убили в Подмосковье. Сообщалось, что на него напал поклонник его жены. Преступник подкараулил свою жертву возле дома и напал на него с ножом.

Руководителя пермского отделения движения «Зов народа» и зампреда федерального движения похоронят в Перми. Об этом сообщил основатель движения Сергей Зайцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дмитрий Матвеев, обвиняемый в убийстве заместителя председателя общественной организации «Зов народа» Антона Еговцева, арестован судом на два месяца. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Дмитрия Матвеева, который зарезал зампреда организации „Зов народа“ Антона Еговцева, арестовали на два месяца», — заявил telegram-канал. Там же отметили, что во время судебного заседания Матвеев отказался обсуждать мотивы убийства и просил направить его на лечение из-за проблем со зрением и почками, однако суд принял решение о содержании под стражей до 7 августа. Адвокат обвиняемого просил рассмотреть возможность домашнего ареста, но его ходатайство было отклонено. На заседании Матвеев утверждал, что хочет жениться на супруге погибшего и называл Екатерину Еговцеву «любимой девушкой». При этом Матвеев не признал свою вину в совершении преступления и появился в зале суда с перебинтованной рукой, активно консультируясь со своим защитником. Антона Еговцева убили в Подмосковье. Сообщалось, что на него напал поклонник его жены. Преступник подкараулил свою жертву возле дома и напал на него с ножом. Руководителя пермского отделения движения «Зов народа» и зампреда федерального движения похоронят в Перми. Об этом сообщил основатель движения Сергей Зайцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...