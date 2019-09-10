Собор Святой Екатерины отказались строить в сквере, но новые площадки тоже вызывают споры у горожан Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Большинство из 16 регионов России, где будут очередные выборы губернатора, могут лишиться руководителей раньше срока. Эксперимент Кремля удался: досрочные отставки россиянам нравятся. У нас — новые списки на выход.

Депутаты и мэр Екатеринбурга потребовали друг от друга денег. Александр Высокинский — на повышение зарплат чиновников. Народные избранники — на переезд в кабинеты побольше. Из-за этого уральской столице грозит новый скандал.

Еще один повод для споров в Екатеринбурге — место строительства храма Святой Екатерины. Мэрия представила три основные площадки для будущего голосования, но горожане уже спорят о новых местах в соцсетях.

Американские СМИ заявили, что из России отозвали «особо ценного агента» разведки из-за болтливости Дональда Трампа. Российские журналисты быстро вычислили предполагаемого чиновника-шпиона. Позже в Кремле подтвердили, что он работал в администрации президента перед тем, как пропал.

Агрегаторы такси обратились к властям с просьбой ужесточить правила приема таксистов на работу. Если закон одобрят, устроиться в таксопарк не смогут водители с судимостями и лишением прав.

Соведущий Елены Малышевой в телепрограмме «Жить здорово» Андрей Продеус разрешил есть человечину. По словам врача-иммунолога, человеческое мясо не опасно и по составу идентично любому другому.

Летчик Дамир Юсупов, посадивший на кукурузное поле аварийный лайнер «Уральских авиалиний», посетил шоу Ивана Урганта. В нем пилот назвал актера, способного сыграть его в фильме о произошедшем, а также научил телеведущего «водить» самолеты.