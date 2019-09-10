Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал
Главные новости к этому часу:
Большинство из 16 регионов России, где будут очередные выборы губернатора, могут лишиться руководителей раньше срока. Эксперимент Кремля удался: досрочные отставки россиянам нравятся. У нас — новые списки на выход.
Депутаты и мэр Екатеринбурга потребовали друг от друга денег. Александр Высокинский — на повышение зарплат чиновников. Народные избранники — на переезд в кабинеты побольше. Из-за этого уральской столице грозит новый скандал.
Еще один повод для споров в Екатеринбурге — место строительства храма Святой Екатерины. Мэрия представила три основные площадки для будущего голосования, но горожане уже спорят о новых местах в соцсетях.
Американские СМИ заявили, что из России отозвали «особо ценного агента» разведки из-за болтливости Дональда Трампа. Российские журналисты быстро вычислили предполагаемого чиновника-шпиона. Позже в Кремле подтвердили, что он работал в администрации президента перед тем, как пропал.
Агрегаторы такси обратились к властям с просьбой ужесточить правила приема таксистов на работу. Если закон одобрят, устроиться в таксопарк не смогут водители с судимостями и лишением прав.
Соведущий Елены Малышевой в телепрограмме «Жить здорово» Андрей Продеус разрешил есть человечину. По словам врача-иммунолога, человеческое мясо не опасно и по составу идентично любому другому.
Летчик Дамир Юсупов, посадивший на кукурузное поле аварийный лайнер «Уральских авиалиний», посетил шоу Ивана Урганта. В нем пилот назвал актера, способного сыграть его в фильме о произошедшем, а также научил телеведущего «водить» самолеты.