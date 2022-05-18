Спасатели отправились в ЯНАО после тушения пожаров в Тюмени

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Последствия лесного пожара у посёлка Богандинский. Тюмень , лесной пожар, последствия пожара, пожар в деревне
Ямальские спасатели боролись с пламенем в Аромашевском и Викуловском районах Фото:

Спасатели из ЯНАО отправились домой. В течение недели они помогали своим коллегам из Тюменской области тушить лесные пожары, сообщают СМИ.

«На локализации огня работала группа из 35 бойцов — из Салехарда, Ноябрьска, Надыма, Тарко-Сале и Тазовского. Они боролись с пламенем в Аромашевском и Викуловском районах. Площади возгорания доходили до 75 гектаров», — пишут в своем telegram-канале «Вести Ямал».

Благодаря слаженным действиям коллектива ямальские спасатели смогли предотвратить заход пламени в деревню Новоберезовка, его остановили на подходе. По словам самих спасателей, тушить природные пожары — сложная задача, потому что они масштабные и непредсказуемы. Кроме того, работу осложняли сильный ветер и обилие сухой растительности.

Ранее URA.RU сообщало о том, что спасатели из ЯНАО помогут тюменцам тушить лесные пожары. Они прибыли туда по просьбе губернатора Тюменской области Александра Моора.

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Спасатели из ЯНАО отправились домой. В течение недели они помогали своим коллегам из Тюменской области тушить лесные пожары, сообщают СМИ. «На локализации огня работала группа из 35 бойцов — из Салехарда, Ноябрьска, Надыма, Тарко-Сале и Тазовского. Они боролись с пламенем в Аромашевском и Викуловском районах. Площади возгорания доходили до 75 гектаров», — пишут в своем telegram-канале «Вести Ямал». Благодаря слаженным действиям коллектива ямальские спасатели смогли предотвратить заход пламени в деревню Новоберезовка, его остановили на подходе. По словам самих спасателей, тушить природные пожары — сложная задача, потому что они масштабные и непредсказуемы. Кроме того, работу осложняли сильный ветер и обилие сухой растительности. Ранее URA.RU сообщало о том, что спасатели из ЯНАО помогут тюменцам тушить лесные пожары. Они прибыли туда по просьбе губернатора Тюменской области Александра Моора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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