Аналитики раскрыли, где чаще всего отдыхают екатеринбуржцы

Сочи стал самым популярным городом для отдыха среди жителей Екатеринбурга

28 марта 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

На перелеты из Екатеринбурга в Сочи приходится более половины купленных билетов, рассказали в TuTu.ru Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время майских праздников и летнего сезона жители Екатеринбурга чаще всего отдыхают в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали аналитики сервиса путешествий TuTu.ru. «Больше всего перелетов запланировано в Сочи, на это направление приходится более половины оформленных билетов (57%). За перелет платят в среднем 20 тысяч рублей туда-обратно. Далее по популярности следуют Санкт-Петербург и Москва, доля этих направлений суммарно — около 20%. За билет в Санкт-Петербург платят в среднем 13,5 тысяч рублей туда-обратно, в Москву — 9,3 тысяч рублей в обе стороны», — сказано в сообщении. Также в топ направлений из Екатеринбурга на май и летние месяцы входят Минеральные Воды (22,5 тысяч рублей туда-обратно), Махачкала (19,8 тысяч рублей), Калининград (20,7 тысяч рублей), Ставрополь (11,7 тысяч рублей), Иркутск (20,2 тысяч рублей) и Петропавловск-Камчатский (42,4 тысяч рублей). Рейтинг городов закрывает Владивосток (35 тысяч рублей). Ранее URA.RU писало о самых дешевых направлениях для отдыха свердловчан. Самым дешевым направлением из Екатеринбурга стал перелет в Ижевск (1,7 тысячи рублей), а перелет в Москву обошелся в 4,5 тысячи рублей.

Во время майских праздников и летнего сезона жители Екатеринбурга чаще всего отдыхают в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали аналитики сервиса путешествий TuTu.ru. «Больше всего перелетов запланировано в Сочи, на это направление приходится более половины оформленных билетов (57%). За перелет платят в среднем 20 тысяч рублей туда-обратно. Далее по популярности следуют Санкт-Петербург и Москва, доля этих направлений суммарно — около 20%. За билет в Санкт-Петербург платят в среднем 13,5 тысяч рублей туда-обратно, в Москву — 9,3 тысяч рублей в обе стороны», — сказано в сообщении. Также в топ направлений из Екатеринбурга на май и летние месяцы входят Минеральные Воды (22,5 тысяч рублей туда-обратно), Махачкала (19,8 тысяч рублей), Калининград (20,7 тысяч рублей), Ставрополь (11,7 тысяч рублей), Иркутск (20,2 тысяч рублей) и Петропавловск-Камчатский (42,4 тысяч рублей). Рейтинг городов закрывает Владивосток (35 тысяч рублей). Ранее URA.RU писало о самых дешевых направлениях для отдыха свердловчан. Самым дешевым направлением из Екатеринбурга стал перелет в Ижевск (1,7 тысячи рублей), а перелет в Москву обошелся в 4,5 тысячи рублей.