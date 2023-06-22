Врач из ХМАО вернулся в Тюменскую облдуму спустя два года. Инсайд URA.RU подтвердился

Владимир Ермолаев займет вакантное место в Тюменской областной думе
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Заседание Тюменской областной думы. Тюмень, богославец богдан, моргун александр, ермолаев владимир
Владимир Ермолаев (в центре) заменит в облдуме Евгения Макаренко Фото:

Врач из Нефтеюганска (ХМАО) Владимир Ермолаев, как ранее писало URA.RU со ссылкой на источник, станет депутатом Тюменской областной думы после двухлетнего перерыва. Об этом в своем telegram-канале председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин. Югорчанин займет место, ставшее вакантным после отставки Евгения Макаренко.

«Принято решение о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной думы седьмого созыва Макаренко Евгения Михайловича, избранного в составе списка кандидатов „Единой России“ по единому избирательному округу, Ермолаеву Владимиру Викторовичу (№16 в списке Тюменского регионального отделения „Единой России“)», — написал Халин. Кандидатуру Ермолаева окончательно утвердят на ближайшем заседании облдумы.

Ермолаев был депутатом облдумы с 2016 по 2021 годы. После выборов 2021 года, несмотря на проходное место в списке, он отказался от мандата.

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Врач из Нефтеюганска (ХМАО) Владимир Ермолаев, как ранее писало URA.RU со ссылкой на источник, станет депутатом Тюменской областной думы после двухлетнего перерыва. Об этом в своем telegram-канале председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин. Югорчанин займет место, ставшее вакантным после отставки Евгения Макаренко. «Принято решение о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной думы седьмого созыва Макаренко Евгения Михайловича, избранного в составе списка кандидатов „Единой России“ по единому избирательному округу, Ермолаеву Владимиру Викторовичу (№16 в списке Тюменского регионального отделения „Единой России“)», — написал Халин. Кандидатуру Ермолаева окончательно утвердят на ближайшем заседании облдумы. Ермолаев был депутатом облдумы с 2016 по 2021 годы. После выборов 2021 года, несмотря на проходное место в списке, он отказался от мандата.
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