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22 марта 2018
17:13  22 марта 2018 0

Почему северяне идут в суд, чтобы переехать в Тюмень

Житель хотел купить квартиру, но пришлось спорить с властью
Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
Клиенты «Этажей» получили помощь специалистов по программе «Гарантия безопасности сделки»Фото: пресс-служба компании «Этажи»

Житель поселка Игрим в ХМАО Алексей не мог воспользоваться программой переселения с севера из-за того, что власти отказалось принимать его квартиру. Как оказалось, причина крылась в ошибке в документах, которую допустил нотариус. Представители компании «Этажи» рассказали, как могут помочь в подобных случаях.

Для северян действует программа переселения с севера «Сотрудничество». По ней жители ХМАО и ЯНАО получают соцвыплату на покупку жилья на юге Тюменской области. Но с условием, что у них нет жилья в других городах. Если есть, то недвижимость необходимо передать государству.

Как рассказали в пресс-службе «Этажей», житель Игрима захотел по этой программе оформить жилье в Тюмени для своего сына Алексея. Он по доверенности обратился к риелтору, но вскоре выяснилось, что на севере у Алексея есть квартира, которую наотрез отказывается принимать администрация Березовского района.

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Проблемы возникли из-за ошибки нотариуса в документах
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Алексея в Игриме также представлял его отец. Ему не помогло даже нотариальное обязательство Алексея, где сын обязался сдать местное жилье городу после покупки тюменской квартиры. Стали разбираться, оказалось, что в 1998 году суд признал Алексея недееспособным (отец стал опекуном), и по сделке возникли вопросы», — сообщили в «Этажах». — Тогда почему риелтор обслужил недееспособного гражданина? Ошибка оказалась в доверенности, которую Алексею выдал нотариус».

Именно нотариус проверяет чистоту документов, дееспособность и правоспособность клиента. Если нотариус выдал доверенность, это знак другим участникам рынка (банку при оформлении ипотеки, риелтору при заключении сделки), что покупатель «чист» и может действовать от своего имени. «Причем риелтор проверил доверенность Алексея в специальном реестре — она была действительной и правильно зарегистрированной: никаких причин для беспокойства», — отметили в компании.

Но что было делать покупателям — искать нотариуса и судиться из-за старой ошибки? Компания «Этажи», в которой работал риелтор, взяла ответственность на себя и помогла клиентам. Юристы организации поговорили с тюменскими продавцами, привлекли органы опеки и попечительства Березовского района и обратились в суд, чтобы признать сделку действительной. «Мошенничеством она не являлась: человек получил необходимую жилплощадь и честно расплатился», — отметили в «Этажах».

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Через суд клиенты смогли добиться права поучаствовать в программе переселения
Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В итоге Ленинский суд Тюмени признал сделку Алексея законной. С тюменским постановлением отец Алексея отправился в районную администрацию, его просьбу рассмотрели еще раз и согласились принять квартиру в муниципальную собственность.

«Юридическое сопровождение не стоило клиентам и копейки — они получили помощь специалистов по программе „Гарантия безопасности сделки“», — заметили в «Этажах». Программу компания запустила по собственной инициативе и ежегодно совершенствует. Сейчас кроме юридической защиты здесь действует и финансовая: у «Этажей» есть собственный компенсационный фонд (в Тюмени — пять миллионов), деньги из которого идут на защиту покупателей вторичной жилой недвижимости.

«Мы хотим, чтобы рынок недвижимости стал максимально прозрачным и безопасным. Чтобы при покупке новосёл думал о приятных хлопотах, а не о том, как не потерять еще не купленное жильё. Юридически мы бесплатно защищаем покупателей новостройки и продавцов квартир. Юридическая и финансовая защита предусмотрена для покупателей вторичной недвижимости, как квартир, так и загородных объектов. Узнать, в каких именно случаях мы защищаем клиента, можно в „Положении о гарантийных обязательствах“ — до 90% сделок попадают под эти характеристики», — сказала директор юридического департамента «Этажей» Регина Дыдалина.

На правах рекламы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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