Почти три десятка российских предпринимателей попали в первую сотню глобального рейтинга долларовых миллиардеров, опубликованного Bloomberg Billionaires Index.
Так, богатейшим российским бизнесменом в первой половине 2017 года стал основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 17,3 млрд долларов, передают «Ведомости». Мордашов находится на 53-м месте. Кроме того, по оценкам российского Forbes от 31 июля, он также является богатейшим предпринимателем страны.
Также в первой сотне отметились президент «Интерроса» и председатель правления «Норильского никеля» Владимир Потанин (57-е место, состояние — 16,6 млрд долларов), председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг (72-е место, состояние — 15,6 млрд долларов), председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон (74-е место, состояние 15,2 млрд долларов). Владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с состоянием в 14,9 млрд долларов занял 76-ю строчку рейтинга. Основной акционер USM Holdings Алишер Усманов — 79-ю; его состояние оценивается в 14,7 млрд долларов. Совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман — 80-й (состояние — 14,7 млрд долларов).
В целом, по оценке Bloomberg Billionaires Index, за первые 7 месяцев 2017 года вошедшие в рейтинг российские миллиардеры смогли увеличить свои капиталы более чем на 10 миллиардов. Самым удачливым стал Владимир Лисин, прибавивший к своему состоянию 1,82 млрд долларов. Наибольше потери — у Леонида Михельсона (минус 2,09 млрд долларов).