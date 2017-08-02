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02 августа 2017
01 августа 2017
Главные новости Москвы
10:28  02 августа 2017 0

Три десятка российских бизнесменов попали в ТОП-100 глобального рейтинга долларовых миллиардеров

VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва, мордашов алексей
Богатейшим российским бизнесменом стал основной акционер «Северстали» Алексей МордашовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Почти три десятка российских предпринимателей попали в первую сотню глобального рейтинга долларовых миллиардеров, опубликованного Bloomberg Billionaires Index.

Так, богатейшим российским бизнесменом в первой половине 2017 года стал основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 17,3 млрд долларов, передают «Ведомости». Мордашов находится на 53-м месте. Кроме того, по оценкам российского Forbes от 31 июля, он также является богатейшим предпринимателем страны.

Также в первой сотне отметились президент «Интерроса» и председатель правления «Норильского никеля» Владимир Потанин (57-е место, состояние — 16,6 млрд долларов), председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг (72-е место, состояние — 15,6 млрд долларов), председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон (74-е место, состояние 15,2 млрд долларов). Владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с состоянием в 14,9 млрд долларов занял 76-ю строчку рейтинга. Основной акционер USM Holdings Алишер Усманов — 79-ю; его состояние оценивается в 14,7 млрд долларов. Совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман — 80-й (состояние — 14,7 млрд долларов).

В целом, по оценке Bloomberg Billionaires Index, за первые 7 месяцев 2017 года вошедшие в рейтинг российские миллиардеры смогли увеличить свои капиталы более чем на 10 миллиардов. Самым удачливым стал Владимир Лисин, прибавивший к своему состоянию 1,82 млрд долларов. Наибольше потери — у Леонида Михельсона (минус 2,09 млрд долларов).

Наталья Володина
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