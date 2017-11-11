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11 ноября 2017
10 ноября 2017
08:52  11 ноября 2017 0

Собянин рассказал, как строил в детстве тротуары и о своем переезде в Челябинск

Праймериз
Градоначальник с детства прокладывал дороги в будущееФото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал статью на своем персональном сайте. В работе, напоминающей мемуары, чиновник вспомнил, что строил тротуары с детства.

«Я учился в школе в том самом поселке, куда в свое время был сослан известный князь. Лазил по заброшенной церкви, которую он построил. От дома до школы было минут сорок ходу. И эти сорок минут я ежедневно проходил осенью, зимой и весной. И знал каждую дощечку на деревянных тротуарах. С годами дощечки прогнили, и ходьба по ним удовольствие не доставляла. Не помню, какие слова я говорил при этом, но вряд ли они были из словаря Ожегова», — пишет Собянин.

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Чтобы исправить ситуацию после восьмого класса Собянин вместе с другом нанялся к местным чиновникам, чтобы летом ремонтировать мостовые.

«Когда я ходил по новеньким чистым доскам среди непролазной березовской грязи, то, наверное, испытывал гордость», — ностальгирует Собянин. После окончания института будущий чиновник побывал в Челябинске и Тюмени. Первый город показался ему чистым и опрятным, а второй — неухоженным.

«Я выбрал Челябинск и, конечно, не предполагал, что через двадцать лет окажусь в Тюмени в роли губернатора. Но и через двадцать лет тюменские дороги и тротуары не изменились в лучшую сторону», — пишет мэр Москвы

Став губернатором Тюменской области, нынешний мэр Москвы стал приводить город в порядок.

«Первое чем я занялся — в прямом смысле слова — с тогдашним мэром мы вытаскивали дохлых собак с обочин, разгребали грязь и реконструировали улицы. Тюменцы чертыхались по поводу, казалось, вечного ремонта: не пройти, не проехать. Но через несколько лет Тюмень из самого грязного превратилась в один из самых благоустроенных городов страны», — вспоминает Собянин.

Затем чиновник делится своими первыми впечатлениями о Москве.

«По сравнению со многими российскими городами Москва выглядела шикарно. По сравнению с европейскими городами, она, к сожалению, выглядела убого.

И хуже того — продолжала деградировать с точки зрения качества общественных пространств. Как-то раз один из журналистов, коренной москвич, дал мне стопку фотографий со всеми этими прелестями и спросил: «Вам не стыдно?» Еще как было стыдно. Дурацкий характер, как будто я в этом виноват. Но мне действительно было стыдно. Это Москва. Это столица нашей Родины. Это город, в котором мы живем. В котором живут и будут жить наши дети и внуки», — восклицает мэр столицы.

В завершении своей работы Собянин отвечает на критику противников реформации Москвы.

«Нас часто ругают за благоустройство — говорят, мы тратим огромные деньги на «бессмысленное» озеленение, ремонт тротуаров, реставрацию фасадов, подсветку зданий. На самом деле, вклад во внешний облик города — это прямой вклад в экономическое развитие и здоровье людей. И даже в будущее.

Очевидно, что человек, выросший в загаженном городе и человек, выросший в современном окружении — это два разных человека.

Наконец, есть просто хорошее настроение от прогулки по Москве» — резюмирует Собянин

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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