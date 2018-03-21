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Дональд Трамп выдержал большую паузу перед тем, как поздравить Владимира Путина с победой на президентских выборах. Но все равно получил жесткий упрек от сенатора США Джона Маккейна.
За четыре дня до самого ожидаемого события в Екатеринбурге — сноса телебашни, глава Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын устраивает пресс-конференцию. Но отвечать на вопросы о башне он не собирался. Вырванный микрофон пресс-службой УГМК из рук журналиста «URA.RU» тому подтверждение.
Госдума хочет запретить въезд иностранцев в Россию. Рассказываем, кого не хотят пускать в страну.
Свердловские больницы со скандалом провалили проверку «Ревизорро». Проверка проходила в стиле «шпионской» разведки.
Россиянам разрешат обжаловать проведение обысков и слежку силовиков. На сегодняшний день это практически невозможно.
Малахов рассказал о беременности Собчак. Слухи об интересном положении женщины-политика появились в разгар президентской кампании.