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«Что прокатывало с жуликами, не катит со СМИ». Сообщество осудило поступок пресс-секретаря УГМК
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21 марта 2018
09:00  21 марта 2018 0

Трамп поздравил Путина, запрет для иностранцев, беременность Собчак. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Кремль и Белый дом должны быть на связи, считает ТрампОфициальный сайт президента РФ

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Дональд Трамп выдержал большую паузу перед тем, как поздравить Владимира Путина с победой на президентских выборах‍. Но все равно получил жесткий упрек от сенатора США Джона Маккейна.

За четыре дня до самого ожидаемого события в Екатеринбурге — сноса телебашни, глава Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын устраивает пресс-конференцию. Но отвечать на вопросы о башне он не собирался. Вырванный микрофон пресс-службой УГМК из рук журналиста «URA.RU» тому подтверждение.

Госдума хочет запретить въезд иностранцев в Россию. Рассказываем, кого не хотят пускать в страну.

Свердловские больницы со скандалом провалили проверку «Ревизорро». Проверка проходила в стиле «шпионской» разведки.

Россиянам разрешат обжаловать проведение обысков и слежку силовиков. На сегодняшний день это практически невозможно.

Малахов рассказал о беременности Собчак. Слухи об интересном положении женщины-политика появились в разгар президентской кампании.

Полина Миклашевская
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