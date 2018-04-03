{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,29
Динамика за 2 недели
Евро 70,60
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 апреля 2018
09:50  03 апреля 2018 0

У уральского депутата Госдумы отобрали полномочия

Володин Вячеслав. Челябинск., володин вячеслав
Вице-спикер опять перетасовал «думскую» колодуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 9 апреля в Госдуме РФ избирательным законодательством вместо комитета по законодательству и строительству будет заниматься комитет по регламенту и контролю. Инициатором выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Об этом сообщил «Коммерсант».

Депутат Госдумы от Свердловской области, глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников пояснил изданию, что до конца недели все законопроекты, касающиеся избирательного законодательства, будут переданы в комитет по регламенту. По подсчетам Крашенинникова, таких документов больше десяти.

Статья по теме
Визит Путина в Верховный суд — не протокольный. Идет большая реформа

Эксперты не исключают, что спикеру Володину могло не понравиться сотрудничество Крашенинникова с кураторами внутриполитического блока Кремля, в том числе с первым замглавой администрации президента Сергееем Кириенко. «Подобную реакцию я уже видел у Володина к коллегам-сурковцам», — пояснил «Коммерсанту» политолог Андрей Колядин.

Комитет по регламенту возглавляет Ольга Савастьянова. До избрания в Госдуму в 2016 году она работала в Коми. Там Севастьянова была уполномоченным по правам человека и входила в местный исполком Общероссийского народного фронта (ОНФ), который ранее курировал Володин.

Осенью 2017 года по инициативе Володина у комитета по законодательству и госстроительству уже забирали темы. В частности, комитет по развитию гражданского общества стал отвечать за вопросы гражданства, миграции, а также регулирования статуса уполномоченного по правам человека, напоминает издание.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров