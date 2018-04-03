У уральского депутата Госдумы отобрали полномочия

С 9 апреля в Госдуме РФ избирательным законодательством вместо комитета по законодательству и строительству будет заниматься комитет по регламенту и контролю. Инициатором выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Об этом сообщил «Коммерсант».
Депутат Госдумы от Свердловской области, глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников пояснил изданию, что до конца недели все законопроекты, касающиеся избирательного законодательства, будут переданы в комитет по регламенту. По подсчетам Крашенинникова, таких документов больше десяти.
Эксперты не исключают, что спикеру Володину могло не понравиться сотрудничество Крашенинникова с кураторами внутриполитического блока Кремля, в том числе с первым замглавой администрации президента Сергееем Кириенко. «Подобную реакцию я уже видел у Володина к коллегам-сурковцам», — пояснил «Коммерсанту» политолог Андрей Колядин.
Комитет по регламенту возглавляет Ольга Савастьянова. До избрания в Госдуму в 2016 году она работала в Коми. Там Севастьянова была уполномоченным по правам человека и входила в местный исполком Общероссийского народного фронта (ОНФ), который ранее курировал Володин.
Осенью 2017 года по инициативе Володина у комитета по законодательству и госстроительству уже забирали темы. В частности, комитет по развитию гражданского общества стал отвечать за вопросы гражданства, миграции, а также регулирования статуса уполномоченного по правам человека, напоминает издание.