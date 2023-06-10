Свердловскую область, Пермский край и Башкирию свяжет веломаршрут

10 июня 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Веломаршрут планируют запустить через туркластеры «Гора Белая» и «Большая Сысерть» Фото: Анна Майорова © URA.RU Межрегиональный веломаршрут может связать Свердловскую область, Башкирию и Пермский край. От Екатеринбурга маршрут пройдет в двух направлениях: на юго-запад в сторону Красноуфимска и далее в Башкирию и от туркластера «Гора Белая» в Пермский край, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «Возможность создания веломаршрута, который свяжет Свердловскую область, Пермский край и Башкирию, обсуждалась на встрече с властями, общественниками, создателями проекта VeloRussia и управляющей компании туркластерами региона. В будущем маршрут может пройти от Екатеринбурга в двух направлениях: на юго-запад в сторону Красноуфимска и затем в Башкирию и от горы Белой в Пермский край», — сказано в сообщении на сайте ДИПа. В приоритете — создать возможности для сквозного турпотока через туркластеры «Гора Белая» и «Большая Сысерть». Оба кластера идеально подходят для туристов с велосипедами, поскольку там есть места для размещения, кемпинги и глэмпинги, сообщили в ДИП. Управляющая компания туркластерами региона и VeloRussia после встречи обсудили возможности о сотрудничестве, заявил генеральный директор УК Леонид Гункевич. Ранее сообщалось, что из Екатеринбурга запустят новый туристический авиамаршрут в Казань. Авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет выполнять рейсы с 23 июня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Межрегиональный веломаршрут может связать Свердловскую область, Башкирию и Пермский край. От Екатеринбурга маршрут пройдет в двух направлениях: на юго-запад в сторону Красноуфимска и далее в Башкирию и от туркластера «Гора Белая» в Пермский край, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «Возможность создания веломаршрута, который свяжет Свердловскую область, Пермский край и Башкирию, обсуждалась на встрече с властями, общественниками, создателями проекта VeloRussia и управляющей компании туркластерами региона. В будущем маршрут может пройти от Екатеринбурга в двух направлениях: на юго-запад в сторону Красноуфимска и затем в Башкирию и от горы Белой в Пермский край», — сказано в сообщении на сайте ДИПа. В приоритете — создать возможности для сквозного турпотока через туркластеры «Гора Белая» и «Большая Сысерть». Оба кластера идеально подходят для туристов с велосипедами, поскольку там есть места для размещения, кемпинги и глэмпинги, сообщили в ДИП. Управляющая компания туркластерами региона и VeloRussia после встречи обсудили возможности о сотрудничестве, заявил генеральный директор УК Леонид Гункевич. Ранее сообщалось, что из Екатеринбурга запустят новый туристический авиамаршрут в Казань. Авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет выполнять рейсы с 23 июня.