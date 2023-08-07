Бойцы Вооруженных сил Украины утопили свой танк Т-72 во время попытки штурма поселка Урожайное в ДНР. Видео опубликовали российские военкоры.
На кадрах видно, как украинский танк подобрался к склону у реки Мокрые Ялы. После этого транспорт начал скатываться и скрылся под водой. За утоплением техники наблюдали военные тактического формирования «Каскад», уточнили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Ранее командир российского батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил о подготовке ВСУ к штурму Урожайного. Он уточнил, что украинские военные начали разминировать заграждения в направлении этого населенного пункта, передает Pravda.Ru. Позже командир заявил о начале попыток наступления Киева к поселку со стороны Старомайорского, пишет MK.RU.
Бойцы Вооруженных сил Украины утопили свой танк Т-72 во время попытки штурма поселка Урожайное в ДНР. Видео опубликовали российские военкоры. На кадрах видно, как украинский танк подобрался к склону у реки Мокрые Ялы. После этого транспорт начал скатываться и скрылся под водой. За утоплением техники наблюдали военные тактического формирования «Каскад», уточнили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее командир российского батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил о подготовке ВСУ к штурму Урожайного. Он уточнил, что украинские военные начали разминировать заграждения в направлении этого населенного пункта, передает Pravda.Ru. Позже командир заявил о начале попыток наступления Киева к поселку со стороны Старомайорского, пишет MK.RU.