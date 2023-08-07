ВСУ утопили свой танк при попытке штурма поселка в ДНР. Видео

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, танковый биатлон, военные учения, танк т-72
ВСУ утопили свой танк в реке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Вооруженных сил Украины утопили свой танк Т-72 во время попытки штурма поселка Урожайное в ДНР. Видео опубликовали российские военкоры.

На кадрах видно, как украинский танк подобрался к склону у реки Мокрые Ялы. После этого транспорт начал скатываться и скрылся под водой. За утоплением техники наблюдали военные тактического формирования «Каскад», уточнили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее командир российского батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил о подготовке ВСУ к штурму Урожайного. Он уточнил, что украинские военные начали разминировать заграждения в направлении этого населенного пункта, передает Pravda.Ru. Позже командир заявил о начале попыток наступления Киева к поселку со стороны Старомайорского, пишет MK.RU.

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Бойцы Вооруженных сил Украины утопили свой танк Т-72 во время попытки штурма поселка Урожайное в ДНР. Видео опубликовали российские военкоры. На кадрах видно, как украинский танк подобрался к склону у реки Мокрые Ялы. После этого транспорт начал скатываться и скрылся под водой. За утоплением техники наблюдали военные тактического формирования «Каскад», уточнили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее командир российского батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил о подготовке ВСУ к штурму Урожайного. Он уточнил, что украинские военные начали разминировать заграждения в направлении этого населенного пункта, передает Pravda.Ru. Позже командир заявил о начале попыток наступления Киева к поселку со стороны Старомайорского, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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