Турпоток в Пермский край оказался в три раза меньше, чем в Свердловскую область. Инфографика

06 марта 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

300-летие не помогло Перми обогнать соседа Фото: Сергей Русанов © URA.RU Туристический поток в Пермский край увеличивается с каждым годом, но регион значительно проигрывает своему традиционному конкуренту — Свердловской области. По данным Росстата, за 11 месяцев 2023 года в Прикамье туристы совершили 1 млн 126 тысяч поездок, а в Свердловскую область — 3 млн 555 тысяч. Пермский край также проигрывает Башкирии, Тюменской и Челябинской областям. «Туристический поток за 11 месяцев 2023 года. Пермский край — 1126 тысяч поездок, Тюменская область (без автономных округов) — 1309 тысяч, Челябинская область — 1579 тысяч, Башкирия — 2059 тысяч, Свердловская область — 3555 тысяч», — приводит данные статистики журнал «Эксперт Урал». Ранее минтуризма Пермского края сообщало, что, по данным Росстата, в 2022 году регион посетили 818,5 тысячи туристов. Это было названо историческим рекордом. В декабре прошлого года губернатор Дмитрий Махонин заявил, что по его итогам туристический поток составит более 1 млн человек. В 2023 году Пермь масштабно отмечала 300-летие города, стараясь привлечь на празднование гостей со всей страны. Туристический поток в 2023 году Росстат, журнал Эксперт-Урал https://expert-ural.com/

Туристический поток в Пермский край увеличивается с каждым годом, но регион значительно проигрывает своему традиционному конкуренту — Свердловской области. По данным Росстата, за 11 месяцев 2023 года в Прикамье туристы совершили 1 млн 126 тысяч поездок, а в Свердловскую область — 3 млн 555 тысяч. Пермский край также проигрывает Башкирии, Тюменской и Челябинской областям. «Туристический поток за 11 месяцев 2023 года. Пермский край — 1126 тысяч поездок, Тюменская область (без автономных округов) — 1309 тысяч, Челябинская область — 1579 тысяч, Башкирия — 2059 тысяч, Свердловская область — 3555 тысяч», — приводит данные статистики журнал «Эксперт Урал». Ранее минтуризма Пермского края сообщало, что, по данным Росстата, в 2022 году регион посетили 818,5 тысячи туристов. Это было названо историческим рекордом. В декабре прошлого года губернатор Дмитрий Махонин заявил, что по его итогам туристический поток составит более 1 млн человек. В 2023 году Пермь масштабно отмечала 300-летие города, стараясь привлечь на празднование гостей со всей страны.