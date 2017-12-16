Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.
Суббота! И вот подборка актуальных новостей к этому часу:
ФСБ раскрыла планы ИГИЛ (организация запрещена в Российской Федерации) в Санкт-Петербурге и опубликовала ВИДЕО с задержания. Боевики рассказали, что хотели взорвать.
Правительство России утвердило изменения в ПДД: водителям придется носить светоотражающие жилеты.
Стали известны условия содержания осужденного за взятку Улюкаева в колонии. Экс-министра лишили самых важных вещей.
Россия и Египет договорились возобновить полеты. Министр транспорта РФ Соколов рассказал, когда пустят первые рейсы.
Власти ХМАО разбираются в ситуации с вопросом журналистки из Югры на пресс-конференции Путина. На казус отреагировали моментально.
Канадец создал ФОТОколлаж, в котором сравнил фигуры спортсменок из России и США. Снимок спровоцировал волну юмора в Сети.
Мутко перейдет в Совет Федерации, Собчак согласовали новую партию, а директор ЦПКиО Екатеринбурга получил аудиенцию Путина — новая порция слухов о лучших людях России.