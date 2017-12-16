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16 декабря 2017
14:08  16 декабря 2017 0

Задержание ИГ в Питере, водителей обязали носить жилеты, возобновление полетов в Египет. Актуальное к этому часу — в подборке «URA.RU»

Изменения в ПДДФото: Илья Московец © URA.RU

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Суббота! И вот подборка актуальных новостей к этому часу:

ФСБ раскрыла планы ИГИЛ (организация запрещена в Российской Федерации) в Санкт-Петербурге и опубликовала ВИДЕО с задержания. Боевики рассказали, что хотели взорвать.

Правительство России утвердило изменения в ПДД: водителям придется носить светоотражающие жилеты.

Стали известны условия содержания осужденного за взятку Улюкаева в колонии. Экс-министра лишили самых важных вещей.

Россия и Египет договорились возобновить полеты. Министр транспорта РФ Соколов рассказал, когда пустят первые рейсы.

Власти ХМАО разбираются в ситуации с вопросом журналистки из Югры на пресс-конференции Путина. На казус отреагировали моментально.

Канадец создал ФОТОколлаж, в котором сравнил фигуры спортсменок из России и США. Снимок спровоцировал волну юмора в Сети.

Мутко перейдет в Совет Федерации, Собчак согласовали новую партию, а директор ЦПКиО Екатеринбурга получил аудиенцию Путина — новая порция слухов о лучших людях России.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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