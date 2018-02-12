Михалкова из «Уральских пельменей» вышла на улицы, чтобы рассказать екатеринбуржцам об Экспо. ФОТО

18:25 12 февраля 2018 0

Актриса помогает столице Урала в борьбе за проведение Экспо-2025 ФОТО: личная страница Юлии Михалковой в Facebook

Звезда «Уральских Пельменей» Юлия Михалкова в течение дня «атаковала» жителей Екатеринбурга на улицах и в общественном с транспорте, чтобы рассказать горожанам о важности проведения Экспо-2025. По словам актрисы, многие екатеринбуржцы до сих пор ничего не знают о планах столицы Урала по проведению международной выставки.

«Сегодня я решила поговорить с горожанами о всемирной выставке, Экспо, которая может пройти в Екатеринбурге в 2025 году. Для этого я специально проехала в автобусе и трамвае, где уже более двух недель крутятся наши с Андреем Рожковым аудиоролики с рассказами о выставке. Не все пассажиры знали о грандиозных перспективах города, но после нашего разговора все они стали с интересом относиться к этой теме» — написала Михалкова на своей странице в Facebook.

По ее словам, каждому горожанину необходимо «зафанатеть» идеей проведения международной выставки в Екатеринбурге и тогда историческое для города событие обязательно состоится.

1/3 ФОТО: личная страница Юлии Михалковой в Facebook

Как ранее сообщало «URA.RU», участники «Уральских пельменей» Юлия Михалкова и Андрей Рожков записали ролики, посвященные заявке Екатеринбурга на Экспо-2025. В роликах актеры рассказывают различные факты об истории выставки, а также об ожиданиях властей города в связи с ее проведением.