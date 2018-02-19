08:11 19 февраля 2018 0

Петербуржцы создадут продолжение знаменитого фильма Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Петербургское творческое объединение «Митьки» снимет продолжение фильма Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер арт-группы, художник Дмитрий Шагин.

Он рассказал, что кинолента будет создаваться под рабочим названием «Митьковская встреча эры милосердия». «В нашем фильме мы хотим показать, что эра милосердия все-таки наступила и все люди наконец-то стали братьями и сестрами», — цитирует Шагина «Федеральное агентство новостей».

Лидер группы выступает в качестве режиссера и сценариста фильма. В настоящее время проводятся фото- и видеопробы, однако некоторые роли уже распределены, пишет Nation News. Одного из героев сыграет уральский рок-музыкант Вячеслав Бутусов, лидер и вокалист рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер».

Ранее «URA.RU» писало, что председатель комитета Госдумы по культуре Станистав Говорухин прекращает карьеру кинорежиссера. Он считает, что ничего лучше картины «Конец прекрасной эпохи», вышедшей в прокат в 2015 году, ему уже не сделать.