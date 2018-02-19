{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Скандал с Рыбкой создал Потанин. Собчак тайно ездила на Урал. У Тунгусова — личный официант-министр
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 70,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 февраля 2018
18 февраля 2018
Главные новости 
08:11  19 февраля 2018 0

Бутусов снимется в продолжении фильма «Место встречи изменить нельзя». ФОТО

Петербуржцы создадут продолжение знаменитого фильмаФото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Петербургское творческое объединение «Митьки» снимет продолжение фильма Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер арт-группы, художник Дмитрий Шагин.

Он рассказал, что кинолента будет создаваться под рабочим названием «Митьковская встреча эры милосердия». «В нашем фильме мы хотим показать, что эра милосердия все-таки наступила и все люди наконец-то стали братьями и сестрами», — цитирует Шагина «Федеральное агентство новостей».

Лидер группы выступает в качестве режиссера и сценариста фильма. В настоящее время проводятся фото- и видеопробы, однако некоторые роли уже распределены, пишет Nation News. Одного из героев сыграет уральский рок-музыкант Вячеслав Бутусов, лидер и вокалист рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер».

Ранее «URA.RU» писало, что председатель комитета Госдумы по культуре Станистав Говорухин прекращает карьеру кинорежиссера. Он считает, что ничего лучше картины «Конец прекрасной эпохи», вышедшей в прокат в 2015 году, ему уже не сделать.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров