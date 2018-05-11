12:22 11 мая 2018 1

Поклонники остались не в восторге от нового фото модели Фото: Алена Шишкова, Instagram

Бывшая девушка известного рэпера Тимати Алена Шишкова не понравилась поклонникам в соцсетях. Они раскритиковали ее внешность и наряд на новой фотографии, которую уроженка Тюмени опубликовала на странице в Instagram.

Модель напугала подписчиков страшным образом в «траурном» платье и со светящими глазами. «Что с глазами?», «Странно глаза светятся», «Пипец, это очень страшно», «Не идет черный», «Как в фильме ужасов», «Лицо некрасивое вышло», «Отполированное лицо модели без эмоций. Стандарт для сетей», «И так неживая — еще и платье «траур», «Ужасные волосы», «Матерь Божья…» — высказались одни пользователи.

Другие не нашли изъянов во внешности своего кумира. «Как всегда, идеальна», «Прям как Барби», «Даже в закрытом платье сексуальна и красива», «Принцесса», «Шикарна», «Богиня», «Чтобы моя смертушка так выглядела)» — прокомментировали фанаты.

Предыдущей публикацией в соцсети Алена Шишкова больше порадовала своих поклонников. Как писало «URA.RU», тюменская модель выложила снимок в купальнике. Пост собрал больше 200 лайков и 700 комментариев.