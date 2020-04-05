На утро 5 апреля в России зафиксировано 4 734 случая заболевания коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Президент России Владимир Путин во второй раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса. Он отметил, что переломить ситуацию в Москве пока не удается, но власти смогли оградить пожилых людей и детей от инфекции. Президент распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля и объявил о необходимости более жестких ограничений в ряде регионов.

В гонку за создание вакцины против коронавируса включился весь мир, благодаря чему первые препараты будут разработаны уже через 2-3 месяца. Однако из-за проверки их эффективности и безопасности лекарство может появиться только к концу этого года. Рассказываем, что нам удалось выяснить о возможных препаратах.

Россияне массово соблюдают карантин, введенный в большинстве регионов страны. При этом в стране нарастает контроль за нарушителями самоизоляции. Конкретные меры запустили в Москве, Подмосковье и Татарстане, на подходе — другие регионы РФ. URA.RU разобралось, какие возможности есть у государства для отслеживания передвижений россиян.

На территории страны ужесточили ответственность за распространение фейков о коронавирусе. 31 марта депутаты Госдумы сразу в трех чтениях приняли закон о наказании за распространение заведомо ложной информации. Теперь россиянам грозит до 5 лет тюрьмы или штрафы до 2 миллионов рублей.

Из-за режима полной самоизоляции москвичи получили ряд льгот. Тем временем жителям других регионов РФ остается завидовать и довольствоваться имеющимся. Как объяснили URA.RU эксперты, меры, введенные в столице, вполне оправданы, однако из-за этого может возникнуть новый конфликт между Москвой и регионами, последствия которого непредсказуемы.

65 заводов и холдингов Большого Урала вошли в список системообразующих компаний для экономики России. Его составило правительство РФ, чтобы следить за состоянием предприятий в кризис. Мы собрали в одном материале самые значимые уральские компании, которые не должны останавливать работу ни при каких условиях.

На утро 5 апреля в России зафиксировано 4 734 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. При этом 355 человек смогли излечиться, 45 пациентов скончались.