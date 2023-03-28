Владимир Путин поблагодарил электромонтера из Тюменской области

28 марта 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о награждении россиян, в список которых вошел и житель Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин объявил благодарность сотруднику тюменского филиала «Российских железных дорог» — электромонтеру Ивану Улитину. Информация представлена в указе главы государства. «Указ президента РФ. Объявить благодарность президента Российской Федерации Улитину Ивану Алексеевичу, электромонтеру по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи Тюменского регионального центра связи Екатеринбургской дирекции связи Центральной станции связи — филиала ОАО „РЖД“», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Как писало URA.RU, ранее президент также объявил благодарности трем участникам спецоперации из Уватского района Тюменской области. Награды мужчины получили за образцовое выполнение боевых задач.

Президент России Владимир Путин объявил благодарность сотруднику тюменского филиала «Российских железных дорог» — электромонтеру Ивану Улитину. Информация представлена в указе главы государства. «Указ президента РФ. Объявить благодарность президента Российской Федерации Улитину Ивану Алексеевичу, электромонтеру по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи Тюменского регионального центра связи Екатеринбургской дирекции связи Центральной станции связи — филиала ОАО „РЖД“», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Как писало URA.RU, ранее президент также объявил благодарности трем участникам спецоперации из Уватского района Тюменской области. Награды мужчины получили за образцовое выполнение боевых задач.