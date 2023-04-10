Депутат из зоны СВО дал украинцам последний шанс сдаться в День Победы

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Пресс-конференция в НСН. Москва, милонов виталий
День Победы может стать последним для многих боевиков ВСУ, заявил Виталий Милонов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под Горловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) планируется празднование Дня Победы для того, чтобы показать Вооруженным силам Украины (ВСУ) «кузькину мать». Об этом рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов, который находится в зоне СВО. Он заявил, что у украинских бойцов есть последний шанс, чтобы сдаться.

«Под Горловкой, мы проведем праздничные мероприятия, пускай очень узким кругом, но мы будем отмечать День Победы. Покажем „кузькину мать“ боевикам ВСУ», — передает слова Милонова «Говорит Москва». Он добавил, что грядущий День Победы может стать для многих украинских солдат последним и порекомендовал им сдаваться в плен Вооруженным силам России (ВС РФ) для сохранения собственной жизни.

Ранее Виталий Милонов изъявил желание принять участие в спецоперации. Депутат назвал одно из главных достижений спецоперации на Украине, которое заключается в успешном преодолении экономикой России давления со стороны западных санкций.

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Под Горловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) планируется празднование Дня Победы для того, чтобы показать Вооруженным силам Украины (ВСУ) «кузькину мать». Об этом рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов, который находится в зоне СВО. Он заявил, что у украинских бойцов есть последний шанс, чтобы сдаться. «Под Горловкой, мы проведем праздничные мероприятия, пускай очень узким кругом, но мы будем отмечать День Победы. Покажем „кузькину мать“ боевикам ВСУ», — передает слова Милонова «Говорит Москва». Он добавил, что грядущий День Победы может стать для многих украинских солдат последним и порекомендовал им сдаваться в плен Вооруженным силам России (ВС РФ) для сохранения собственной жизни. Ранее Виталий Милонов изъявил желание принять участие в спецоперации. Депутат назвал одно из главных достижений спецоперации на Украине, которое заключается в успешном преодолении экономикой России давления со стороны западных санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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