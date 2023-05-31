Путин поручил провести диспансеризацию жителей новых российских регионов

31 мая 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Диспансеризация детей в новых регионах прошла организованно, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Жители новых регионов, достигшие совершеннолетия, должны пройти диспансеризацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещание с членами правительства РФ. «Нужно сделать еще один шаг, а именно провести диспансеризацию взрослого населения. Посмотрите, пожалуйста, и предложения соответствующие представьте», — заявил Владимир Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24». Он отметил, что мединское обследование детей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошло организованно. По словам президента РФ, оно дало свои результаты.

Жители новых регионов, достигшие совершеннолетия, должны пройти диспансеризацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещание с членами правительства РФ. «Нужно сделать еще один шаг, а именно провести диспансеризацию взрослого населения. Посмотрите, пожалуйста, и предложения соответствующие представьте», — заявил Владимир Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24». Он отметил, что мединское обследование детей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошло организованно. По словам президента РФ, оно дало свои результаты.