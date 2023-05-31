Путин поручил провести диспансеризацию жителей новых российских регионов

Жители новых регионов, достигшие совершеннолетия, должны пройти диспансеризацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещание с членами правительства РФ.
«Нужно сделать еще один шаг, а именно провести диспансеризацию взрослого населения. Посмотрите, пожалуйста, и предложения соответствующие представьте», — заявил Владимир Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».
Он отметил, что мединское обследование детей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошло организованно. По словам президента РФ, оно дало свои результаты.
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