Курган и Пермь вошли в топ-3 регионов по качеству сбора статистики смертности

17 августа 2023 в 05:34 Размер текста - 17 +

Качество статистики смертности зависит от учета неопределенных причин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область и Пермский край вошли в топ-3 регионов, в которых оказалось наилучшее положение учета причин смертности. Об этом сообщается в исследовании, проведенном экспертами Высшей школы экономики (ВШЭ). «Согласно сводному индексу, наилучшее проведение учета смертности у мужчин зафиксировано в Пензенской области (0,87), Пермском крае (0,86) и Курганской области (0,85). В отношении женщин самой достоверной статистикой располагают Пензенская область и Пермский край, а также Бурятия», — пишет « Коммерсант », ссылаясь на данные исследования. Наименьшие показатели качества статистики — в Сахалинской, Мурманской, Самарской и Астраханской областях. Как объяснили авторы работы, вместе с известными причинами смерти, например от заболевания, при учете случаев ухода из жизни используются и неопределенные причины. Это искажает представление «об истинной структуре смертности и затрудняет принятие решений в области здравоохранения», пишет издание. Индекс, который предлагают эксперты ВШЭ, рассчитан из трех компонентов: качество статистики смертности от внешних причин, от болезней системы кровообращения и остальных. Чем ближе значение индекса к единице, тем выше качество составления статистики.

Курганская область и Пермский край вошли в топ-3 регионов, в которых оказалось наилучшее положение учета причин смертности. Об этом сообщается в исследовании, проведенном экспертами Высшей школы экономики (ВШЭ). «Согласно сводному индексу, наилучшее проведение учета смертности у мужчин зафиксировано в Пензенской области (0,87), Пермском крае (0,86) и Курганской области (0,85). В отношении женщин самой достоверной статистикой располагают Пензенская область и Пермский край, а также Бурятия», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные исследования. Наименьшие показатели качества статистики — в Сахалинской, Мурманской, Самарской и Астраханской областях. Как объяснили авторы работы, вместе с известными причинами смерти, например от заболевания, при учете случаев ухода из жизни используются и неопределенные причины. Это искажает представление «об истинной структуре смертности и затрудняет принятие решений в области здравоохранения», пишет издание. Индекс, который предлагают эксперты ВШЭ, рассчитан из трех компонентов: качество статистики смертности от внешних причин, от болезней системы кровообращения и остальных. Чем ближе значение индекса к единице, тем выше качество составления статистики.