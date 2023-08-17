Курган и Пермь вошли в топ-3 регионов по качеству сбора статистики смертности

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Заседание городской думы. Курган , записи, статистика, бухгалтерия
Качество статистики смертности зависит от учета неопределенных причин Фото:

Курганская область и Пермский край вошли в топ-3 регионов, в которых оказалось наилучшее положение учета причин смертности. Об этом сообщается в исследовании, проведенном экспертами Высшей школы экономики (ВШЭ).

«Согласно сводному индексу, наилучшее проведение учета смертности у мужчин зафиксировано в Пензенской области (0,87), Пермском крае (0,86) и Курганской области (0,85). В отношении женщин самой достоверной статистикой располагают Пензенская область и Пермский край, а также Бурятия», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные исследования. Наименьшие показатели качества статистики — в Сахалинской, Мурманской, Самарской и Астраханской областях.

Как объяснили авторы работы, вместе с известными причинами смерти, например от заболевания, при учете случаев ухода из жизни используются и неопределенные причины. Это искажает представление «об истинной структуре смертности и затрудняет принятие решений в области здравоохранения», пишет издание.

Индекс, который предлагают эксперты ВШЭ, рассчитан из трех компонентов: качество статистики смертности от внешних причин, от болезней системы кровообращения и остальных. Чем ближе значение индекса к единице, тем выше качество составления статистики.

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Курганская область и Пермский край вошли в топ-3 регионов, в которых оказалось наилучшее положение учета причин смертности. Об этом сообщается в исследовании, проведенном экспертами Высшей школы экономики (ВШЭ). «Согласно сводному индексу, наилучшее проведение учета смертности у мужчин зафиксировано в Пензенской области (0,87), Пермском крае (0,86) и Курганской области (0,85). В отношении женщин самой достоверной статистикой располагают Пензенская область и Пермский край, а также Бурятия», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные исследования. Наименьшие показатели качества статистики — в Сахалинской, Мурманской, Самарской и Астраханской областях. Как объяснили авторы работы, вместе с известными причинами смерти, например от заболевания, при учете случаев ухода из жизни используются и неопределенные причины. Это искажает представление «об истинной структуре смертности и затрудняет принятие решений в области здравоохранения», пишет издание. Индекс, который предлагают эксперты ВШЭ, рассчитан из трех компонентов: качество статистики смертности от внешних причин, от болезней системы кровообращения и остальных. Чем ближе значение индекса к единице, тем выше качество составления статистики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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