Суд наложил арест на активы армянского должника «ЮТэйр»

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Станция испытания авиадвигателей Д-36 на Арамильском авиационном ремонтном заводе. Свердловская область, Арамиль, инженер, механик, двигатель самолета, наука, двигатель, рабочая профессия, технологии, наука и техника, ремонт двигателя, обслуживание авиатехники, авиастроение, испытательный бокс, испытание двигателя, арамильский авиационный ремонтный завод, аарз, сотрудник завода
Utair оставили без оборудования и денег Фото:

Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил требование авиакомпании «ЮТэйр» на наложение ареста на счета и активы армянской компании Aquila Technics LLC, которая не поставила перевозчику двигатели для самолетов. Информация содержится в картотеке суда. Сумма обеспечительных мер составила почти 176 млн рублей и 1,5 млн долларов.

«Наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках (в том числе в виде будущих поступлений) и/или иное движимое и/или недвижимое имущество Aquila Technics LLC. Размер обеспечительных мер — 175 978 110 рублей и 1 539 000 долларов США», — следует из материалов дела.

Иск «ЮТэйр» был рассмотрен и удовлетворен 2 ноября. Как ранее писало URA.RU, авиаперевозчик судится с армянской компанией из-за невыполненного договора поставки оборудования. Авиакомпания перечислила исполнителю деньги на покупку и транспортировку двигателей для самолетов, но не получила ни их, ни возврата средств.

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Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил требование авиакомпании «ЮТэйр» на наложение ареста на счета и активы армянской компании Aquila Technics LLC, которая не поставила перевозчику двигатели для самолетов. Информация содержится в картотеке суда. Сумма обеспечительных мер составила почти 176 млн рублей и 1,5 млн долларов. «Наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках (в том числе в виде будущих поступлений) и/или иное движимое и/или недвижимое имущество Aquila Technics LLC. Размер обеспечительных мер — 175 978 110 рублей и 1 539 000 долларов США», — следует из материалов дела. Иск «ЮТэйр» был рассмотрен и удовлетворен 2 ноября. Как ранее писало URA.RU, авиаперевозчик судится с армянской компанией из-за невыполненного договора поставки оборудования. Авиакомпания перечислила исполнителю деньги на покупку и транспортировку двигателей для самолетов, но не получила ни их, ни возврата средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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