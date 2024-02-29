В Тобольске банкротят частную клинику курганского медицинского магната

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У клиники нет явных рисков сотрудничества и предпосылок для банкротства
У клиники нет явных рисков сотрудничества и предпосылок для банкротства Фото:

В Тобольске готовится к банкротству частное медицинское учреждение, которым владеет предприниматель из Шадринска Курганской области Михаил Лузенин. Об этом сообщает карточка арбитражного дела на портале электронного правосудия.

«Истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Мед-Лаб“, зарегистрированное и работающее в Тюменской области. Суть дела — иск о банкротстве. Иск зарегистрирован, но пока не поступил в производство», — сообщает электронная картотека арбитражных дел.

Помимо тобольского «Мед-Лаб» Лузенину принадлежат медицинские учреждения в Шадринске и Далматово, а так же ряд компаний, не связанных с медициной. По данным СБИС, у «Мед-Лаб» нет зарегистрированных рисков сотрудничества или банкротства.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за банкротства четырех компаний в Тюмени могут остаться без работы 132 человека. Все четыре банкротящихся фирмы работали в сфере строительства.

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В Тобольске готовится к банкротству частное медицинское учреждение, которым владеет предприниматель из Шадринска Курганской области Михаил Лузенин. Об этом сообщает карточка арбитражного дела на портале электронного правосудия. «Истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Мед-Лаб“, зарегистрированное и работающее в Тюменской области. Суть дела — иск о банкротстве. Иск зарегистрирован, но пока не поступил в производство», — сообщает электронная картотека арбитражных дел. Помимо тобольского «Мед-Лаб» Лузенину принадлежат медицинские учреждения в Шадринске и Далматово, а так же ряд компаний, не связанных с медициной. По данным СБИС, у «Мед-Лаб» нет зарегистрированных рисков сотрудничества или банкротства. Ранее URA.RU рассказало, что из-за банкротства четырех компаний в Тюмени могут остаться без работы 132 человека. Все четыре банкротящихся фирмы работали в сфере строительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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