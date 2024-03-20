Компания депутата Нака выплатила субподрядчику 25 млн рублей долга

20 марта 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Спор о задолженности корпорации депутата Игоря Нака пришлось разбирать в Арбитражном суде Фото: Николай Бастриков © URA.RU Спор о задолженности корпорации тюменского депутата Игоря Нака пришлось разбирать в Арбитражном суде округа. АО «Ямалтрансстрой» выплатит транспортному предприятию ООО «Аскон» почти 25 млн рублей за предоставленные услуги. Ответчик не возражал против предъявленных требований, но просил уточнить сумму иска, следует из решения, размещенного в банке судебных актов. «В судебном заседании представитель истца в порядке статьи 49 АПК РФ, с учетом доводов ответчика о сальдировании уменьшил размер исковых требований до 24 918 276 рублей 30 копеек, в том числе 23 731 691 руб. 72 коп. основной долг и 1 186 584 руб. 58 коп. неустойки», — говорится в тексте судебного решения. Суд удовлетворил исковые требования ООО «Аскон». По данным СБИС, АО «Ямалтрансстрой» зарегистрировано в городе Лабытнанги (ЯНАО) и занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. В корпорации трудятся четыре тысячи сотрудников. Прогнозный доход «Ямалтрансстрой» в 2023 году составляет 75,4 млрд рублей. Это на 25 млрд рублей выше доходов 2022 года. Гендиректор корпорации депутат Игорь Нак считается самым богатым парламентарием Заксобрания Тюменской области. В 2022 году его доход составил более 90 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спор о задолженности корпорации тюменского депутата Игоря Нака пришлось разбирать в Арбитражном суде округа. АО «Ямалтрансстрой» выплатит транспортному предприятию ООО «Аскон» почти 25 млн рублей за предоставленные услуги. Ответчик не возражал против предъявленных требований, но просил уточнить сумму иска, следует из решения, размещенного в банке судебных актов. «В судебном заседании представитель истца в порядке статьи 49 АПК РФ, с учетом доводов ответчика о сальдировании уменьшил размер исковых требований до 24 918 276 рублей 30 копеек, в том числе 23 731 691 руб. 72 коп. основной долг и 1 186 584 руб. 58 коп. неустойки», — говорится в тексте судебного решения. Суд удовлетворил исковые требования ООО «Аскон». По данным СБИС, АО «Ямалтрансстрой» зарегистрировано в городе Лабытнанги (ЯНАО) и занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. В корпорации трудятся четыре тысячи сотрудников. Прогнозный доход «Ямалтрансстрой» в 2023 году составляет 75,4 млрд рублей. Это на 25 млрд рублей выше доходов 2022 года. Гендиректор корпорации депутат Игорь Нак считается самым богатым парламентарием Заксобрания Тюменской области. В 2022 году его доход составил более 90 млн рублей.