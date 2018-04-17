Умер звезда сериалов «Каменская» и «Марш Турецкого»

17:32 17 апреля 2018 0

Невраев скончался в возрасте 68 лет Фото: Андрей Невраев, Facebook

Скончался российский актер Андрей Невраев, известный по ролям в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская», «Закрытая школа». Артиста не стало в субботу, 14 апреля, однако о его смерти стало известно широкой общественности только сегодня. Похороны артиста состоялись во вторник, 17 апреля, в 12 часов в Николо-Архангельском крематории, сообщает «Национальная служба новостей». Причины смерти не называются.

Андрей Рэмович Невраев родился 21 декабря 1949 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Он окончил Свердловское театральное училище. Будучи студентом, играл в спектаклях Свердловского ТЮЗа. Потом работал в Омском и Новосибирском театрах юного зрителя. С 1990 года жил и работал в Москве (сначала в театре им. М.Н.Ермоловой, потом в театре п/р А. Джигарханяна, в Международной Чеховской лаборатории).

Перед смертью Невраев принимал участие в театральных проектах, снимался в кино, на телевидении, работал на озвучании фильмов и телепередач. Снялся в таких фильмах и сериалах, как «Бедная Саша», «Простые истины», «Москва. Центральный округ», «Красная площадь», «Штрафбат», «Гибель Империи», «Царь», «София» и других.