В ДНР объяснили, как Россия использует первые удары ATACMS

Гагин: российская ПВО получила опыт взаимодействия с ракетами ATACMS

23 октября 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

ВС РФ использует опыт атак ATACMS для результативного поражения их в будущем Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ используют первые атаки ВСУ ракетами ATACMS для извлечения опыта взаимодействия российских средств противовоздушной обороны (ПВО) с боеприпасами такого типа. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. Новость по теме Как далеко бьют ракеты ATACMS. Карта «Сейчас информационное поле наполнено информацией о том, что украинцы уже нанесли первые удары с помощью ракет ATACMS… Что я могу сказать: сейчас у наших ПВО появился опыт взаимодействия с этими изделиями. Назовем эти удары именно опытом, из которого мы должны будем извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей», — сказал Гагин в интервью РИА Новости. Ранее Гагин предположил, что США предоставили Киеву ракеты ATACMS намного раньше, чем об этом стало известно общественности. По его мнению, на Украину поставили небольшую партию новых ракет, в связи с чем Киев будет стараться использовать их «по полной». Руководитель комитета американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи отмечал, что ракеты ATACMS чрезвычайно опасны для мирных граждан. Он назвал американскую помощь ВСУ безответственным поступком.

Вооруженные силы РФ используют первые атаки ВСУ ракетами ATACMS для извлечения опыта взаимодействия российских средств противовоздушной обороны (ПВО) с боеприпасами такого типа. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. «Сейчас информационное поле наполнено информацией о том, что украинцы уже нанесли первые удары с помощью ракет ATACMS… Что я могу сказать: сейчас у наших ПВО появился опыт взаимодействия с этими изделиями. Назовем эти удары именно опытом, из которого мы должны будем извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей», — сказал Гагин в интервью РИА Новости. Ранее Гагин предположил, что США предоставили Киеву ракеты ATACMS намного раньше, чем об этом стало известно общественности. По его мнению, на Украину поставили небольшую партию новых ракет, в связи с чем Киев будет стараться использовать их «по полной». Руководитель комитета американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи отмечал, что ракеты ATACMS чрезвычайно опасны для мирных граждан. Он назвал американскую помощь ВСУ безответственным поступком.