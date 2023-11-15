В Тюмени ищут перевозчика, готового путешествовать по глубинкам ХМАО

Депгосзаказа ХМАО ищет в Тюмени перевозчика для внутренних междугородних рейсов

15 ноября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Подрядчику предстоит в течение двух лет заниматься пассажирскими перевозками между городами и поселками в Югре Фото: Илья Московец © URA.RU Департамент госзаказа ХМАО ищет в Тюмени перевозчика, который на протяжении двух лет будет обеспечивать междугороднее сообщение по Югре. Информация о закупке размещена на портале «РТС Тендер». «Закупка №0187200001723001978 в ЕИС, заказчик — департамент государственных закупок ХМАО. Регион проведения закупки — Тюменская область. Объект закупки — регулярная перевозка пассажиров автобусом. Начальная стоимость — 328,5 млн рублей, в настоящий момент принимаются заявки», — говорится в сообщении системы. Документы, приложенные к закупке, поясняют, что за обозначенную сумму перевозчику предстоит работать с декабря 2023 по декабрь 2025 года. Также уточняются маршруты, по которым предстоит передвигаться автобусам. В частности, закрыты будут несколько маршрутов из Нефтеюганска, а также маршрут Пойковский — Пыть-Ях. В требованиях к транспорту прописано, что автобусы должны быть не старше семи лет. Они должны быть оборудованы кондиционераами, видеонаблюдением, системами электронной оплаты проезда. К водителям тоже предъявлено пребование — они должны быть одеты в унифицированную форму.

Департамент госзаказа ХМАО ищет в Тюмени перевозчика, который на протяжении двух лет будет обеспечивать междугороднее сообщение по Югре. Информация о закупке размещена на портале «РТС Тендер». «Закупка №0187200001723001978 в ЕИС, заказчик — департамент государственных закупок ХМАО. Регион проведения закупки — Тюменская область. Объект закупки — регулярная перевозка пассажиров автобусом. Начальная стоимость — 328,5 млн рублей, в настоящий момент принимаются заявки», — говорится в сообщении системы. Документы, приложенные к закупке, поясняют, что за обозначенную сумму перевозчику предстоит работать с декабря 2023 по декабрь 2025 года. Также уточняются маршруты, по которым предстоит передвигаться автобусам. В частности, закрыты будут несколько маршрутов из Нефтеюганска, а также маршрут Пойковский — Пыть-Ях. В требованиях к транспорту прописано, что автобусы должны быть не старше семи лет. Они должны быть оборудованы кондиционераами, видеонаблюдением, системами электронной оплаты проезда. К водителям тоже предъявлено пребование — они должны быть одеты в унифицированную форму.