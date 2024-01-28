28 января 2024

Сальдо прокомментировал нападение на журналистку «Известий»

Сальдо: журналист Графчикова работала в горячих точках в Херсонской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
Сальдо считает Графчикову настоящим патриотом Фото:

Журналист «Известий» Наталья Графчикова неоднократно работала в горячих точках в Херсонской области и покидала столицу региона одной из последних. Губернатор Владимир Сальдо не сомневается в ее профессионализме и высоких нравственных качествах.

«Наталия Графчикова неоднократно работала в горячих точках на территории Херсонской области и не боится рисковать своей жизнью ради донесения правды о преступлениях нацистов до людей. Она покидала Херсон в числе последних. Убедиться в ее профессионализме и исключительно высоких нравственных качествах я мог во время наших общих бесед и интервью», — заявил Сальдо в своем telegram-канале. Он считает журналистку настоящим патриотом.

Нападение на Графчикову произошло 27 января, когда она отправилась снимать материал про российскую блогосферу на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Ее скрутили охранники, еще несколько человек напали на оператора. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело после происшествия, а глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход его расследование на личный контроль.

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Журналист «Известий» Наталья Графчикова неоднократно работала в горячих точках в Херсонской области и покидала столицу региона одной из последних. Губернатор Владимир Сальдо не сомневается в ее профессионализме и высоких нравственных качествах. «Наталия Графчикова неоднократно работала в горячих точках на территории Херсонской области и не боится рисковать своей жизнью ради донесения правды о преступлениях нацистов до людей. Она покидала Херсон в числе последних. Убедиться в ее профессионализме и исключительно высоких нравственных качествах я мог во время наших общих бесед и интервью», — заявил Сальдо в своем telegram-канале. Он считает журналистку настоящим патриотом. Нападение на Графчикову произошло 27 января, когда она отправилась снимать материал про российскую блогосферу на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Ее скрутили охранники, еще несколько человек напали на оператора. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело после происшествия, а глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход его расследование на личный контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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