21:00 06 июня 2017 0

Если реновацию распространят на всю Россию, за Уралом будут сносить не отдельные дома, а целые города Фото: Илья Московец / URA.RU

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А вот и самое интересное за последние 12 часов:

В Госдуме хотят распространить программу реновации на всю Россию. Снос пятиэтажек в Москве — всего лишь пилотный проект. Сразу после такой новости сегодня возникло стихийное шествие от Госдумы к администрации президента. Народ недоволен.

Сегодня Россия отказалась от перечисления трети своего взноса в Совет Европы. Что это означает, чего лишится Совет и почему мы решились на такой шаг только сейчас — в нашем материале.

На днях исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока Игоря Пушкарева. О том, почему дело чиновника так важно для всей российской политики — на «URA.RU».

Ямальцы на ночь остались без онлайн-игр, сериалов и порнофильмов из-за вчерашнего сбоя с интернетом. Половине региона пришлось читать книги.

Ученые ЯНАО создали средство от гипертонии из северного оленя. В составе (кроме оленя) еще есть рыба и местные растения.

В одном из екатеринбургских дворов жителей много лет тревожил торчащий из земли пень. Наконец после всех жалоб приехали дорожники и положили асфальт ВОКРУГ пня. В соцсетях иронизируют: «памятник маразму».