Бывший игрок сборной России из Екатеринбурга станет генеральным менеджером ХК «Югра»

15:00 23 апреля 2018 0

Одно время Сергей Гусев играл за екатеринбургский «Автомобилист» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший игрок сборной России, уроженец Нижнего Тагила Свердловской области Сергей Гусев, который сейчас занимает пост помощника главного тренера ханты-мансийского ХК «Югра», станет генеральным менеджером команды. Информация об этом появилась в официальном аккаунте клуба в Instagram.

Сейчас генеральным менеджером «Югры» является Евгений Хацей, контракт с ним истекает 30 апреля. Перед тем, как ХК «Югра» исключили из «Континентальной хоккейной лиги» (КХЛ), появились слухи о переходе Хацея в «Авангард», однако позже их опровергли.

В качестве игрока Сергей Гусев в 2012—2013 годах играл за екатеринбургский «Автомобилист», в сезоне-2016/17 выступал за «Югру». После завершения карьеры в 2017 году он стал помощником главного тренера ханты-мансийского клуба Анатолия Емелина.

После исключения «Югры» из КХЛ руководство клуба заявило о планах выступать в «Высшей хоккейной лиге» (ВХЛ). Сейчас жители Сургута просят региональные власти о переносе клуба из Ханты-Мансийска в крупнейший город региона, писало «URA.RU». «„Югру“ нужно переносить в Сургут, здесь же центр детского хоккея, здесь и люди будут на матчи ходить, в отличие от Ханты-Мансийска», — рассказал родитель одного из игроков команды. Ранее в качестве причины исключения из КХЛ назвали качество игры клуба, которое не выдерживает критики, и маленькую аудиторию болельщиков, которую собирает команда.