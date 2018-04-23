{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,32
Динамика за 2 недели
Евро 75,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 апреля 2018
Главные новости 
15:00  23 апреля 2018 0

Бывший игрок сборной России из Екатеринбурга станет генеральным менеджером ХК «Югра»

Традиционная товарищеская встреча игроков ХК
Одно время Сергей Гусев играл за екатеринбургский «Автомобилист»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший игрок сборной России, уроженец Нижнего Тагила Свердловской области Сергей Гусев, который сейчас занимает пост помощника главного тренера ханты-мансийского ХК «Югра», станет генеральным менеджером команды. Информация об этом появилась в официальном аккаунте клуба в Instagram.

Сейчас генеральным менеджером «Югры» является Евгений Хацей, контракт с ним истекает 30 апреля. Перед тем, как ХК «Югра» исключили из «Континентальной хоккейной лиги» (КХЛ), появились слухи о переходе Хацея в «Авангард», однако позже их опровергли.

В качестве игрока Сергей Гусев в 2012—2013 годах играл за екатеринбургский «Автомобилист», в сезоне-2016/17 выступал за «Югру». После завершения карьеры в 2017 году он стал помощником главного тренера ханты-мансийского клуба Анатолия Емелина.

После исключения «Югры» из КХЛ руководство клуба заявило о планах выступать в «Высшей хоккейной лиге» (ВХЛ). Сейчас жители Сургута просят региональные власти о переносе клуба из Ханты-Мансийска в крупнейший город региона, писало «URA.RU». «„Югру“ нужно переносить в Сургут, здесь же центр детского хоккея, здесь и люди будут на матчи ходить, в отличие от Ханты-Мансийска», — рассказал родитель одного из игроков команды. Ранее в качестве причины исключения из КХЛ назвали качество игры клуба, которое не выдерживает критики, и маленькую аудиторию болельщиков, которую собирает команда.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров