Основатель бренда RCC Sport Тимофей Алтушкин, сын владельца РМК Игоря Алтушкина, попал в больницу с тяжелой травмой колена. У молодого человека диагностировали разрыв крестообразной связки. Об этом сообщил сам Алтушкин-младший на своей странице в Instagram.
«Полный разрыв передней крестообразной связки. Частичный разрыв наружной коллатеральной связки на уровне верхней и средней третей», — говорится в заключении врача, скан которого выложил Алтушкин.
В следующей публикации он заснял себя на больничной койке с перебинтованной до середины бедра правой ногой. «Жить будем», — прокомментировал Алтушкин. Что стало причиной травмы и в какой больнице находится молодой человек, не уточняется.
Осенью 2020 года Тимофей Алтушкин вошел в топ-100 рейтинга «Профессионалы спортивной индустрии» как глава бренда RCC Sport. Он стал одним из двух свердловчан, попавших в список, обойдя областного министра спорта Леонида Рапопорта и руководителя дирекции Универсиады-2023 в Екатеринбурге Александра Чернова.
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