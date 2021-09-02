Сын бизнесмена Алтушкина попал в больницу. Видео

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Тимофей Алтушкин (справа) получил тяжелую травму ноги Фото:

Основатель бренда RCC Sport Тимофей Алтушкин, сын владельца РМК Игоря Алтушкина, попал в больницу с тяжелой травмой колена. У молодого человека диагностировали разрыв крестообразной связки. Об этом сообщил сам Алтушкин-младший на своей странице в Instagram.

«Полный разрыв передней крестообразной связки. Частичный разрыв наружной коллатеральной связки на уровне верхней и средней третей», — говорится в заключении врача, скан которого выложил Алтушкин.

В следующей публикации он заснял себя на больничной койке с перебинтованной до середины бедра правой ногой. «Жить будем», — прокомментировал Алтушкин. Что стало причиной травмы и в какой больнице находится молодой человек, не уточняется.

Осенью 2020 года Тимофей Алтушкин вошел в топ-100 рейтинга «Профессионалы спортивной индустрии» как глава бренда RCC Sport. Он стал одним из двух свердловчан, попавших в список, обойдя областного министра спорта Леонида Рапопорта и руководителя дирекции Универсиады-2023 в Екатеринбурге Александра Чернова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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