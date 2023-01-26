Сургутский вор в законе Зятек разбирался в конфликте в курганской колонии

26 января 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

Вору в законе пришлось вмешаться в конфликт в курганской колонии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Противостояние воров в законе Сургутскому вору в законе Владимиру Зятькову (по прозвищу Зятек) пришлось разбираться в конфликте, возникшем в курганской ИК-6. Об этом корреспондент URA.RU узнал из аудиозаписи телефонного разговора в Курганском областном суде, где слушалось дело Евгения Петрова по обвинению в занятии высшего криминального положения в регионе. В сентябре 2019 года некий Владимир (предположительно ныне покойный Зятьков) звонил в Курган и требовал повлиять на авторитетов колонии, притеснявших тюменского осужденного по прозвищу Комбат. «Следователь включал мне эти разговоры и сообщил, что о конфликте в зоне говорит Владимир Зятьков», — рассказал осужденный Алексей Гончар, которого следствие считает тем самым Комбатом. Следствие утверждает, что Зятек звонил по поводу конфликта подсудимому Евгению Петрову. Вор в законе якобы просил Петрова повлиять на авторитетов ИК-6 Дыню и Некраса, которые хотели понизить статус тюменца до непорядочного осужденного. Зятьков пообещал проблемы курганским зекам, если они не отстанут от его земляка. Гончар также сообщил суду, что не знает ничего о конфликте и об авторитетах. Однако он подтвердил, что в 2019 году находился в заключении в курганской ИК-6. Петрова до суда он видел один раз и был знаком через его брата Олега. Сейчас он отбывает новый срок в сургутской колонии, откуда его доставили для дачи показаний. Владимир Зятьков считался вором в законе, который контролировал северо-западную Сибирь. Был коронован в 1992 году, погиб в результате несчастного случая в Сургуте в 2020 году. Зятьков несколько раз был судим, в том числе за нанесение тяжких телесных повреждений, хулиганство, хищения имущества. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вспомнили о сургутском воре в законе. Мужчина, дававший показания на суде, сообщил что, познакомился с Зятьковым во время рыбалки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сургутскому вору в законе Владимиру Зятькову (по прозвищу Зятек) пришлось разбираться в конфликте, возникшем в курганской ИК-6. Об этом корреспондент URA.RU узнал из аудиозаписи телефонного разговора в Курганском областном суде, где слушалось дело Евгения Петрова по обвинению в занятии высшего криминального положения в регионе. В сентябре 2019 года некий Владимир (предположительно ныне покойный Зятьков) звонил в Курган и требовал повлиять на авторитетов колонии, притеснявших тюменского осужденного по прозвищу Комбат. «Следователь включал мне эти разговоры и сообщил, что о конфликте в зоне говорит Владимир Зятьков», — рассказал осужденный Алексей Гончар, которого следствие считает тем самым Комбатом. Следствие утверждает, что Зятек звонил по поводу конфликта подсудимому Евгению Петрову. Вор в законе якобы просил Петрова повлиять на авторитетов ИК-6 Дыню и Некраса, которые хотели понизить статус тюменца до непорядочного осужденного. Зятьков пообещал проблемы курганским зекам, если они не отстанут от его земляка. Гончар также сообщил суду, что не знает ничего о конфликте и об авторитетах. Однако он подтвердил, что в 2019 году находился в заключении в курганской ИК-6. Петрова до суда он видел один раз и был знаком через его брата Олега. Сейчас он отбывает новый срок в сургутской колонии, откуда его доставили для дачи показаний. Владимир Зятьков считался вором в законе, который контролировал северо-западную Сибирь. Был коронован в 1992 году, погиб в результате несчастного случая в Сургуте в 2020 году. Зятьков несколько раз был судим, в том числе за нанесение тяжких телесных повреждений, хулиганство, хищения имущества. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вспомнили о сургутском воре в законе. Мужчина, дававший показания на суде, сообщил что, познакомился с Зятьковым во время рыбалки.