Выплата в 33 тысячи рублей на детей летом: кому положена и как получить

Семьи военных могут получить 33 тысячи рублей на оплату детского отдыха в летнем лагере. URA.RU приводит главную информацию о том, как получить эту выплату.
Кто может получить выплату
Семьи могут получить выплату в 33 023,23 рубля, если отец участвовал в военных действиях в Чеченской Республике и стал инвалидом. Также государство выдает льготу, если военнослужащий погиб во время боев. Семья также может получить льготу, если глава семьи погиб во время службы по контракту в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе МЧС, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в Национальной гвардии.
Семья может получить выплату только раз в год. Она распространяется исключительно на учащихся общеобразовательных школ.
Как оформить
Чтобы получить выплату в 33 тысячи рублей на детский отдых летом, следует написать заявление согласно образцу с сайта «Госуслуги». С готовым документом можно идти в Социальный фонд России или в МФЦ.
Какие документы нужно собрать
- справка, подтверждающая призыв отца ребенка в армию и прохождение службы по призыву, ее выдает военный комиссариат;
- документ, подтверждающий гибель военнослужащего по призыву или его пропажу без вести;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка из общеобразовательной школы, подтверждающая обучение ребенка;
- документ, подтверждающий, что военнослужащий стал инвалидом после боевых действий;
- чтобы получить выплату, необходимо также предоставить справку о совместном проживании ребенка с получателем пособия.
Сколько ждать оформления выплаты
В течение пяти рабочих дней Социальный фонд России выносит решение о назначении выплаты. Уведомление придет получателю в течение трех рабочих дней. Деньги поступят на счет спустя пять дней после принятия решения.
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