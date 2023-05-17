Выплата в 33 тысячи рублей на детей летом: кому положена и как получить

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Семьи военных могут получить выплату в 33 тысячи рублей на детский отдых Фото:

Семьи военных могут получить 33 тысячи рублей на оплату детского отдыха в летнем лагере. URA.RU приводит главную информацию о том, как получить эту выплату.

Кто может получить выплату

Семьи могут получить выплату в 33 023,23 рубля, если отец участвовал в военных действиях в Чеченской Республике и стал инвалидом. Также государство выдает льготу, если военнослужащий погиб во время боев. Семья также может получить льготу, если глава семьи погиб во время службы по контракту в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе МЧС, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в Национальной гвардии.

Семья может получить выплату только раз в год. Она распространяется исключительно на учащихся общеобразовательных школ.

Как оформить

Чтобы получить выплату в 33 тысячи рублей на детский отдых летом, следует написать заявление согласно образцу с сайта «Госуслуги». С готовым документом можно идти в Социальный фонд России или в МФЦ.

Какие документы нужно собрать

  • справка, подтверждающая призыв отца ребенка в армию и прохождение службы по призыву, ее выдает военный комиссариат;
  • документ, подтверждающий гибель военнослужащего по призыву или его пропажу без вести;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справка из общеобразовательной школы, подтверждающая обучение ребенка;
  • документ, подтверждающий, что военнослужащий стал инвалидом после боевых действий;
  • чтобы получить выплату, необходимо также предоставить справку о совместном проживании ребенка с получателем пособия.

Сколько ждать оформления выплаты

В течение пяти рабочих дней Социальный фонд России выносит решение о назначении выплаты. Уведомление придет получателю в течение трех рабочих дней. Деньги поступят на счет спустя пять дней после принятия решения.

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Семьи военных могут получить 33 тысячи рублей на оплату детского отдыха в летнем лагере. URA.RU приводит главную информацию о том, как получить эту выплату. Семьи могут получить выплату в 33 023,23 рубля, если отец участвовал в военных действиях в Чеченской Республике и стал инвалидом. Также государство выдает льготу, если военнослужащий погиб во время боев. Семья также может получить льготу, если глава семьи погиб во время службы по контракту в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе МЧС, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в Национальной гвардии. Семья может получить выплату только раз в год. Она распространяется исключительно на учащихся общеобразовательных школ. Чтобы получить выплату в 33 тысячи рублей на детский отдых летом, следует написать заявление согласно образцу с сайта «Госуслуги». С готовым документом можно идти в Социальный фонд России или в МФЦ. В течение пяти рабочих дней Социальный фонд России выносит решение о назначении выплаты. Уведомление придет получателю в течение трех рабочих дней. Деньги поступят на счет спустя пять дней после принятия решения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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