Губернатор Моор поделился впечатлениями от поездки на День нефтяника в ХМАО

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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Моор отметил близость и общность регионов Тюменской матрешки Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, как отметил День нефтяника в Сургуте (ХМАО). В социальных сетях глава региона написал, что праздник провел в кругу близких друзей и единомышленников.

«Вторая половина рабочего дня вчера прошла в Югре. Каждая такая встреча, это праздник в кругу близких друзей, для которых наш топливно-энергетический комплекс — не просто профессия, а образ жизни и судьба», — написал Моор в своем telegram-канале.

Губернатор в очередной раз отметил близость и общность регионов Тюменской матрешки. «Югра, Ямал и Тюменская область — одна большая, сильная и крепкая команда», — написал Моор.

Александр Моор 1 сентября прилетел в Сургут, чтобы поздравить работников градообразующих предприятий с их профессиональным праздником. Там же глава региона встретился с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, как отметил День нефтяника в Сургуте (ХМАО). В социальных сетях глава региона написал, что праздник провел в кругу близких друзей и единомышленников. «Вторая половина рабочего дня вчера прошла в Югре. Каждая такая встреча, это праздник в кругу близких друзей, для которых наш топливно-энергетический комплекс — не просто профессия, а образ жизни и судьба», — написал Моор в своем telegram-канале. Губернатор в очередной раз отметил близость и общность регионов Тюменской матрешки. «Югра, Ямал и Тюменская область — одна большая, сильная и крепкая команда», — написал Моор. Александр Моор 1 сентября прилетел в Сургут, чтобы поздравить работников градообразующих предприятий с их профессиональным праздником. Там же глава региона встретился с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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