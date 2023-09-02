Губернатор Моор поделился впечатлениями от поездки на День нефтяника в ХМАО

02 сентября 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Моор отметил близость и общность регионов Тюменской матрешки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, как отметил День нефтяника в Сургуте (ХМАО). В социальных сетях глава региона написал, что праздник провел в кругу близких друзей и единомышленников. «Вторая половина рабочего дня вчера прошла в Югре. Каждая такая встреча, это праздник в кругу близких друзей, для которых наш топливно-энергетический комплекс — не просто профессия, а образ жизни и судьба», — написал Моор в своем telegram-канале. Губернатор в очередной раз отметил близость и общность регионов Тюменской матрешки. «Югра, Ямал и Тюменская область — одна большая, сильная и крепкая команда», — написал Моор. Александр Моор 1 сентября прилетел в Сургут, чтобы поздравить работников градообразующих предприятий с их профессиональным праздником. Там же глава региона встретился с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, как отметил День нефтяника в Сургуте (ХМАО). В социальных сетях глава региона написал, что праздник провел в кругу близких друзей и единомышленников. «Вторая половина рабочего дня вчера прошла в Югре. Каждая такая встреча, это праздник в кругу близких друзей, для которых наш топливно-энергетический комплекс — не просто профессия, а образ жизни и судьба», — написал Моор в своем telegram-канале. Губернатор в очередной раз отметил близость и общность регионов Тюменской матрешки. «Югра, Ямал и Тюменская область — одна большая, сильная и крепкая команда», — написал Моор. Александр Моор 1 сентября прилетел в Сургут, чтобы поздравить работников градообразующих предприятий с их профессиональным праздником. Там же глава региона встретился с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой.